App maakt behandelkeuze sarcoompatiënten makkelijker

De professor is van mening dat artsen samen met patiënten die lijden aan bot- en wekedelentumoren op zoek moeten naar de meest optimale behandelkeuze voor elke patiënt. Van de Sande is gespecialiseerd in bot- en wekedelentumoren en algemene kinderorthopedie en werkt als orthopedisch chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

“Omdat ik zowel bij het LUMC als het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie werk, kan ik technieken uit de oncologische orthopedie implementeren in de kinderoncologie, en andersom. Zo blijven we de chirurgische zorg optimaliseren”, aldus de Leidse professor.

Persoonlijke prognose per behandelkeuze

De keuze voor een bepaalde behandeling is een ingewikkeld proces voor patiënten met bot- en wekedelentumoren (sarcoom). Keuzes zoals het al dan niet bestralen van een patiënt nadat de tumor operatief verwijderd is. Om te helpen bij het maken van die keuzes is de PERSEAC-app ontwikkeld.

Die app kan patiënten per behandeloptie een persoonlijke prognose geven. “Aan de hand van internationale patiëntengegevens, zoals het type tumor en behandeling, hebben we een model gemaakt die de behandelkeuze moet ondersteunen. We moeten met elkaar, artsen en patiënten, op zoek naar de optimale behandelstrategie, en die is voor elke persoon anders”, legt van de Sande uit.

Meerwaarde app ná behandeling

Dat is volgens de professor echter niet het enige voordeel van de PERSEAC-app. Aan de hand van een onderzoek dat volgend jaar start wordt bekeken of het mogelijk is met behulp van de app de voorspellen bij welke behandelmethode de kans op terugkeer van de tumor bij de patiënt het grootst is. Met die informatie kan vervolgens een planning gemaakt worden voor de controles – en frequentie daarvan – die na de behandeling nog nodig zijn.

“De app geeft dan op basis van berekeningen aan dat je die ene patiënt bijvoorbeeld vaker moet controleren direct na de behandeling en daarna steeds minder. Zo kan er veilig worden bepaald of er minder of meer controles moeten worden ingepland. “Dat bespaart niet alleen kosten, maar kan ook angst wegnemen bij de patiënt”, licht van de Sande toe.

Beter zichtbare tumoren

Behalve de ontwikkeling van de app voor het ondersteunen van de behandelkeuze is van de Sande ook begaan met het optimaliseren van de oncologische chirurgie. Zoals ontwikkelingen waarmee tumoren beter zichtbaar gemaakt kunnen worden zodat het tumorweefsel nauwkeuriger verwijderd kan worden. Ook dat maakt te kans op terugkeer van de tumor kleiner.

Deze methode, die werkt met het ‘kleuren’ van tumoren met een specifieke biomarker, wordt al ingezet bij darmkanker. Van de Sande onderzoekt of dit ook mogelijk is voor de bot- en wekendelentumoren bij volwassenen en kinderen. De oplossing van Mark Rijpkema die enkele maanden geleden gepresenteerd werd waarbij tumoren met behulp van radioactieve traceren tijdens een operatie oplichten is een ander voorbeeld van het beter zichtbaar maken van tumoren.