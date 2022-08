App met AI helpt bij opsporen huidkanker

Met de zonnige dagen die we deze zomer al gehad hebben, en nog gaan komen, is het voorkomen en controleren van huidkanker ook in Nederland weer een actueel onderwerp. In diverse Nederlandse ziekenhuizen wordt, net als in Stanford, hard gewerkt aan het snel en effectief vaststellen van huidkanker. Bij het Maastricht UMC+ hebben ze bijvoorbeeld onlangs, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis, onderzoek gedaan naar een nieuwe methode om de controle op huidkanker te versnellen. Het betreft een huidscan, de zogenoemde optische coherentietomografie (OCT) die niet alleen sneller maar ook minder belastend is voor de patiënt.

Huidkanker eerder opsporen

De ontwikkeling van de Stanford-app heeft een andere insteek en is dus vooral bedoeld om ouderen, die geïsoleerd leven en zich niet snel bij de huisarts melden, een mogelijkheid te bieden om huidkanker toch tijdig te detecteren. Een lastig element bij de inzet van de app was de techniek, want het was voor de doelgroep niet altijd even eenvoudig om eigenhandig de juiste foto’s te maken.

Experts van Skinio, de ontwikkelaars van de mobiele applicatie, maakten daarom een stapsgewijze handleiding voor het maken van de foto’s en hielpen coördinatoren van klinisch onderzoek om ouderen effectief te begeleiden bij het gebruik van de app op een tablet. Met de app kunnen gemiddelde mensen en clinici foto’s van hoge kwaliteit van potentieel kankerachtige laesies maken zonder naar een kliniek te hoeven gaan. Via een beveiligd portaal worden de beelden ter beoordeling aan een dermatoloog voorgelegd.

Algoritme is goed hulpmiddel

“Het algoritme voor het detecteren van laesies is niet perfect, maar voor een triagesituatie is het een goed hulpmiddel”, vertelt Kavita Sarin, MD, PhD, universitair hoofddocent dermatologie bij Stanford Medicine op de website van technology.org. De studie werd gepubliceerd in Skin Health and Disease. De app maakt gebruik van machine learning om de foto’s te analyseren, te scannen op huidlaesies of afwijkingen en om diegene te markeren die er verdacht uitzagen. Maar het is expliciet geen hulpmiddel voor diagnostiek. De app legt alleen beeld van huid vast en analyseert deze met AI. De software geeft een seintje zodra een plekje nauwkeuriger moet worden bekeken door een arts. Van de waargenomen verdachte plekjes markeerde de app 63% om verder te onderzoeken. De meeste van deze laesies waren uiteindelijk goedaardig.

Drie mensen met huidkanker

Uiteindelijk deden 27 ouderen mee aan het onderzoek. Elf patiënten waren gepland voor een persoonlijk vervolgbezoek en vier begonnen met thuisbehandeling. Bij drie mensen werd uiteindelijk huidkanker vastgesteld. Dit had zonder de volledige lichaamsbeelden van de app gemist kunnen worden. Sommige plekken met huidkanker waren namelijk niet eerder door de patiënten opgemerkt.

In de studie in Skin Health and Disease kunnen we lezen: ‘In totaal was 88% van de patiënten tevreden over het Skin Scan-programma en 77% zou het programma waarschijnlijk aan anderen aanbevelen. 92% van de patiënten was het ermee eens dat de foto’s van de huidscan representatief waren voor hun huid. In de context van de COVID-19-pandemie vond 100% van de patiënten het proces veiliger of vergelijkbaar met een persoonlijk bezoek. Ondanks de waardering voor het programma, gaf 31% van de patiënten aan dat ze na de pandemie toch liever de dermatoloog zouden willen zien.’