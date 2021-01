App moet inzicht in gebruik astmamedicatie geven

Veel mensen met astma bestrijden een opkomende benauwdheid met dergelijke kortwerkende luchtwegverwijders. Uit onderzoek blijkt echter dat overmatig gebruik van dit soort astmamedicatie duidt op onvoldoende astmacontrole en zelfs schadelijk kan. De medische richtlijn van de NHG adviseert om de kortwerkende luchtwegverwijders maar tweemaal per week te gebruiken. Het kan zijn dat gebruikers ander advies hebben gehad van een arts of verpleegkundige.

Inzicht in gebruik astmamedicatie

De astma-app is te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. De gebruiker van de app houdt bij wanneer de medicatie wordt gebruikt, hoe hij/zij zich voelt en wat de (mogelijke) oorzaak is van de benauwdheid. Op basis hiervan krijgt de gebruiker middels grafieken beter inzicht in hoe symptomen en medicatiegebruik zich tot elkaar verhouden.

De app is ontwikkeld door een team van onderzoekers verbonden aan NeLL. Zij onderzoeken het gebruik van de app, hoe men de app ervaart en of de e-health-toepassing effectief is. De studie wordt uitgevoerd over de periode van een jaar en zal op regelmatige basis ervaringen ophalen bij gebruikers (ouder dan 18 jaar) van de app die astma hebben en kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken.

Het NeLL zoekt nog naar mensen die deel willen nemen aan een studie naar gebruik en effectiviteit van de Astma app.

Voor de studie zoeken de onderzoekers nog naar deelnemers ([email protected]). Het levert de gebruiker nieuwe waardevolle inzichten op en zal bijdragen aan de benodigde input voor het lopende onderzoek, aldus Cynthia Hallensleben van het NeLL.

Thuismonitoring astmapatiënten

Het Nijmeegse CWZ is deze maand begonnen met thuismonitoring van patiënten met een moeilijk te behandelen vorm van astma. Daarvoor heeft het ziekenhuis, samen met digitale partner Luscii een app ontwikkeld: CWZ Thuis. Normaal moet voor deze patiënten de medicatie vaak aangepast worden. Ze moeten elke zes weken naar de polikliniek om de longfunctie te meten. Nu hoeven ook deze patiënten minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen.

Het CWZ behandelt op dit moment ongeveer 200 patiënten met ernstige astma. Doel van de CWZ Thuis thuismonitoring-app is om een groot deel van deze patiënten, uiteraard alleen wanneer blijkt dat ze daar aan toe zijn, thuis goed te begeleiden. Astmapatiënten die in aanmerking komen voor de thuismonitoring krijgen een sprirometrie-set mee naar huis. Daarmee kunnen zij zelf de longfunctie meten.

Die waarden vult de patiënt in de CWZ Thuis-app (ook al ingezet voor aandoeningen als COPD en hartfalen) in, samen met een aantal antwoorden op vragen over eventuele klachten en de kwaliteit van leven die via de app gesteld worden. De resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar het medisch callcenter ter evaluatie en controle. Wanneer blijkt dat de doorgestuurde gegevens afwijken van de normale waarden, dan neemt het ziekenhuis contact op met de patiënt voor eventuele vervolgstappen.