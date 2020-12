App voor gepersonaliseerde jeugdzorg bijna klaar

Momenteel wordt bij de intake van nieuwe jeugdzorg cliënten gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten. Zo moet de behandelaar een indruk krijgen van de problematiek die speelt om vervolgens een behandelplan op te kunnen stellen. Op dat moment wordt ook het punt bepaald, vaak enkele maanden tot een half jaar later, waarop aan de hand van dezelfde vragenlijst het effect van de behandeling ‘gemeten’ wordt.

Standaard vragenlijsten

Het is een gestandaardiseerd traject dat op zich logisch is, maar waar ook de nodige haken en ogen aan zitten. “Om te beginnen zijn de metingen vrij arbitrair. Stel: je doel met een cliënt is het gebruik van alcohol of drugs te verminderen. Je brengt het hoe, wat en waarom van het gebruik op twee momenten in kaart om het verschil te meten. Doe je de nameting een dag eerder of later, dan krijg je mogelijk hele andere uitkomsten. Gedrag is dynamisch en dus vaak aan behoorlijke fluctuaties onderhevig”, vertelt Roy Otten, Hoofd R&D bij Pluryn.

Daarbij komt ook dat standaard vragenlijsten over het algemeen bestaan uit vragen die geschikt zijn voor het globaal in beeld brengen van psychische problematiek en mentale gezondheid. In de praktijk zijn vaak maar een paar echt geschikt voor het betreffende individu dat op enig moment bij de behandelaar zit.

iamYU voor persoonlijke jeugdzorg

Met de iamYu app kan een netwerk van factoren in kaart gebracht worden die er op dat moment voor een jongere toe doen. Zo kan bij middelengebruik ook gericht naar de momenten waarop, en redenen voor het gebruik, gevraagd worden. Denk aan zaken als omgevingsfactoren, de rol van vrienden, ouders en andere personen in het sociale netwerk.

De iamYu app zorgt ervoor dat binnen de jeugdzorg een behandeling op basis van een gepersonaliseerd beeld gestart wordt. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om de behandeling heel frequent te monitoren. De vragen daarvoor worden door de jongere, samen met de behandelaar, opgesteld. De beantwoording van de vragen gebeurt in de iamYu app. “Via de app heeft de jongere ook zelf voortdurend het veranderproces in beeld. Dat komt de resultaten van de behandeling ten goede”, aldus Otten.

“Ik was meteen enthousiast, omdat ik iamYu een prachtig concept vind. Het past perfect bij wat we zo belangrijk vinden: zelfregie en zelfredzaamheid. Je gaat met cliënten in gesprek over wat zíj belangrijk vinden, waar zíj aan willen werken en welk persoonlijk doel zíj met iamYu willen monitoren. Dankzij de app ga je als begeleider ook veel gerichter het gesprek aan. Je hebt meer aanknopingspunten. Waar ik nu eerst pagina’s rapportage moet teruglezen om te zien hoe ’t met mijn jongere is gegaan sinds m’n laatste dienst, zie ik straks in één oogopslag hoe het ervoor staat met een doel dat hij of zij zichzelf gesteld heeft. Contactmomenten met cliënten zijn daardoor veel directer, persoonlijker, intensiever”, vertelt persoonlijk begeleider Harrie Hendriksen.

Jongeren nauw betrokken bij app

Vanaf de eerste aanzet voor de ontwikkeling van de iamYu app zijn jongeren betrokken geweest. “We willen voorkomen dat we iets unieks ontwikkelen, maar dat het niet ingezet wordt, omdat er niet naar de gebruikers is geluisterd. Inmiddels is er ook veel interesse van andere zorgorganisaties in iamYu, maar we starten klein. Het moet staan als een huis voordat we de app verder uitrollen”, legt Otten uit.

“Ik sta te popelen om met iamYu aan de slag te gaan. Ik heb jongeren gesproken die zeiden: ‘Als dit er was geweest toen ik op de groep woonde, had me dat enorm geholpen’. Ik denk ook dat er weinig grenzen zijn aan het gebruik van de app. Als een cliënt denkt: ‘Dit kan mij helpen’, dan moet hij of zij ’t zeker proberen”, voegt behandelaar Hendriksen daar aan toe.