App ‘Vraag het de Huisarts’: meer regie patiënt, meer tijd huisarts

Een groep leden van de coöperatie maakt sinds kort, op proef, gebruik van de app ‘Vraag het de Huisarts’. Met de app kunnen leden hun zorgvragen stellen en wanneer het nodig is ook beeldbellen met een huisarts. De leden hebben persoonlijk contact met het medisch team van Medicinfo. Dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen die ervaring hebben met digitale zorg. Leden hebben op deze manier toegang tot deskundige en persoonlijke huisartsenzorg op het moment en op de plek die hen het beste uitkomt.

Laagdrempelige zorg, meer regie

Iris Timmermans, innovatiemanager Zorg bij Coöperatie VGZ benadrukt dat de bij de pilot betrokken leden op deze manier hun zorgvraag kunnen stellen waar en wanneer ze dat willen. “We zijn benieuwd of de laagdrempelige vorm van zorg de leden meer regie over hun gezondheid geeft. We zijn ook nieuwsgierig of dit op termijn helpt om de werkdruk van de huisartsen te verlagen. En krijgt de huisarts zo meer tijd voor patiënten die complexe zorg nodig hebben?”

Caroline Besuijen, algemeen directeur Medicinfo, vult aan: “We zien dat mensen van alle leeftijden steeds meer digitaal regelen en een hogere service verwachting hebben, ook als het gaat om zorg. Onze diensten spelen in op de behoefte van mensen aan deskundige en persoonlijke zorg waar en wanneer het hen uitkomt. We zien een ontzettend hoge tevredenheid bij de gebruikers van onze diensten, en zijn blij dat we ook de leden van VGZ kunnen helpen.”

App verder verbeteren

Coöperatie VGZ wil op deze manier onderzoeken wat deze vorm van huisartsenzorg betekent voor hun leden én huisartsen. De app is beveiligd volgens de wettelijke richtlijnen. Alle communicatie tussen de leden en het medisch team blijft privé. Na contact met het medisch team wordt de leden gevraagd om hun feedback te geven waarmee Medicinfo en Coöperatie VGZ de dienst verder kunnen verbeteren.

Medicinfo werd in 2000 opgericht door zorgverzekeraars VGZ en CZ en thuiszorgorganisatie Thebe. Het bedrijf moest voorzien in de groeiende behoefte voor een online, digitale vraagbaak met betrouwbare medische informatie voor zorgconsumenten. Medicinfo is sindsdien uitgebreid met diverse andere zorgdiensten zoals de gezondheidslijn, vakantie-apps, GGZ-coachlijn en beeldbelconsulten.

Digitale initiatieven

Er is een groeiend aantal digitale initiatieven – apps en online platforms – om huisartsen te ontlasten door laagdrempelige zorgvragen bij hen weg te halen. Al langer bestaand is Thuisarts.nl, een platform waar mensen terecht kunnen voor informatie over veel voorkomende aandoeningen. Vergelijkbaar is Huisarts.nl.

Op app-gebied is Arts op zak een recent initiatief van Huisartsenzorg Oude IJssel (West-Achterhoek). Via de app kunnen patiënten niet alleen een afspraak maken of chatten met de huisarts, maar ook medicijnen bestellen of hun medisch dossier inzien. In april van dit jaar werd in de Zuid-Limburgse Oostelijke Mijnstreek de regionale patiënten-app ‘Mijn Huisarts Online’ gelanceerd. Patiënten kunnen via de app eenvoudig en veilig toegang krijgen tot hun medisch dossier, een herhaalrecept bestellen of een afspraak maken. Zorgverzekeraar CZ promoot al enige tijd de app van Medicoo als een van de oplossingen voor het huisartsentekort. Klanten van de zorgverzekeraar die geen eigen huisarts hebben kunnen via de Medicoo app een online huisarts raadplegen.

De leden van Coöperatie VGZ kunnen de app Vraag het de Huisarts downloaden via de VGZ Zorg app.