Apple en Google: Covid-19 notificaties vast in smartphones bouwen

Gisteren kondigden Apple en Google aan dat ze van plan zijn het ‘Covid-19 notification system’ een vast, embedded, onderdeel van toekomstige versies van het Android en iOS besturingssysteem te maken. Dat zou betekenen dat een speciale app, zoals de CoronaMelder, niet meer nodig zal zijn en dat de Covid-19 notificaties, vergelijkbaar met de 112-alarmmeldingen, direct naar de toestellen gestuurd kunnen worden.

“De volgende stap in de samenwerking tussen ons (Apple en Google, red.) volksgezondheidsinstanties op het gebied van blootstellingsmeldingen, willen we het voor hen gemakkelijker en sneller maken om het blootstellingsmeldingssysteem te gebruiken zonder dat ze een app hoeven te bouwen en onderhouden”, aldus de twee tech-giganten.

Covid-19 notificaties inbouwen

De vraag is natuurlijk of het vast inbouwen van het ‘Covid-19 notification system’ betekent dat consumenten straks geen keuze meer hebben om de meldingen al dan niet te ontvangen. En of, in geval van een eigen besmetting, smartphones die in de dagen daaraan voorafgaand langer dan 15 minuten dichtbij – minder dan ongeveer anderhalve meter – geweest zijn, dan ook meteen een waarschuwing zullen ontvangen. De afgelopen maanden is de discussie over het verplichten van apps zoals CoronaMelder en eventuele risico’s voor de persoonlijke veiligheid en privacy al meerdere keren aangewakkerd.

Op dit moment kan per land maar één app geactiveerd worden die gebruik maakt van het ‘Covid-19 notification system’. De betreffende app, in Nederland is dat CoronaMelder, moet bovendien eigendom zijn van de lokale volksgezondheidsinstanties. particuliere bedrijven en app-ontwikkelaars krijgen dus geen toegang tot het ‘Covid-19 notification system’.

‘CoronaMelder’ sneller activeren

Apple en Google zien, uiteraard, vooral de voordelen van het ’embedded’ van het notificatiesysteem. Het stelt overheden, want die blijven ook dan in controle, in staat een waarschuwingssysteem sneller op poten te zetten. In plaats van een complete app te ontwikkelen – we weten inmiddels hoeveel voeten dat hier in Nederland in aarde heeft – kan volstaan worden met het bij Apple en Google indienen van een configuratiebestand met contactgegevens en begeleiding voor het waarschuwingssysteem.

Consumenten ontvangen vervolgens een pushmelding op hun smartphone dat het waarschuwingssysteem beschikbaar is. Iedereen die naar aanleiding van die melding besluit om het systeem te activeren op zijn of haar smartphone, krijgt vervolgens alle relevante informatie oen de mogelijkheid om het systeem al dan niet aan te zetten. De keuze om wel of niet deel te nemen aan wat we voor het gemak even de ‘ingebouwde CoronaMelder’ noemen, ligt altijd bij de consument zelf. Van dwang of verplichting kan ook met het ’embedded systeem’ geen sprake zijn, zo stellen Apple en Google.

Daarnaast benadrukken de twee tech-giganten ook dat het inbouwen van een meldingssysteem niet betekent dat daarmee ook het einde ingeluid wordt voor alle bestaande, en nog te ontwikkelen, ‘coronamelder-apps’. Die apps, die behalve de meldingen en waarschuwingen ook nog andere functies hebben, zoals het monitoren van symptomen, kunnen ook in de toekomst gewoon gebruikt worden.