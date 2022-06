Apple Watch krijgt nieuwe medische functies

De Apple Watch heeft, net als veel andere slimme horloges, diverse e-health functies aan boord. Die worden elk jaar, met de doorontwikkeling van zowel de hard- als software, weer uitgebreid en verbeterd. Dat geldt dus ook weer voor de nieuwste versie van het Apple watchOS, waarvan deze week de eerste versie gepresenteerd werd. Het duurt nog even voordat het nieuwe OS uitgerold gaat worden, maar de nieuwe en verbeterde functies zijn wel al bekend.

AFib-geschiedenis op Apple Watch

De ECG-app zoals die in de Apple Watch zit, is al langere tijd in staat om hartritmestoornissen zoals atriale fibrillatie (AFib) te detecteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de AFib frequentie van invloed kan zijn op de symptomen die een persoon ervaart, de algehele kwaliteit van leven en het risico op complicaties.

Met watchOS 9 kunnen gebruikers bij wie de diagnose AFib is gesteld, de door de FDA goedgekeurde functie AFib-geschiedenis inschakelen. Zo krijgen zij toegang tot belangrijke informatie, waaronder een schatting van hoe vaak het hartritme van een gebruiker tekenen van AFib vertoont. Daarmee kunnen diepere inzichten in hun toestand worden verkregen. Gebruikers ontvangen ook wekelijkse meldingen om de frequentie te begrijpen en een gedetailleerde geschiedenis in de Gezondheid-app te bekijken, inclusief leefstijlfactoren die AFib kunnen beïnvloeden, zoals slaap, alcoholgebruik en lichaamsbeweging.

Daarnaast kunnen Apple Watch gebruikers ook een pdf downloaden met een gedetailleerde geschiedenis van hun AFib en leefstijlfactoren. Die kan vervolgens gemakkelijk met artsen en zorgverleners gedeeld worden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een consult bij de arts of hartpoli.

Medicatietrouw verhogen

Een andere nieuwe functie is de Medicatie-app. Daarmee kunnen Apple Watch gebruikers schema’s en herinneringen instellen voor het gebruik van medicatie. Bovendien kunnen zij informatie over hun medicijnen in de Gezondheid-app bekijken. Met de Medicijnen-app op Apple Watch kunnen gebruikers gemakkelijk en discreet medicijnen altijd en overal volgen.

Er is ook een optie om, per medicijnen, een schema aan te maken, gebaseerd op het gebruik (dosering, frequentie) en compleet met herinneringen. Zo worden ze geholpen om de medicatie op tijd en de juiste manier in te nemen. De app gaat straks, vooralsnog alleen in de VS, ook waarschuwen wanneer er mogelijk kritieke interacties zijn met medicijnen die ze aan de Gezondheid-app hebben toegevoegd.

Betere slaap-tracking

Met de Slaap-tracking van de Apple Watch kunnen gebruikers al rust- en bedtijdschema’s te maken en hun slaap bijhouden. De Deze functie is in watchOS 9 uitgebreid met de introductie van slaapfasen. Met behulp van signalen van de versnellingsmeter en hartslagsensor kan Apple Watch detecteren wanneer gebruikers zich in de REM-, core- of diepe slaap bevinden. Gebruikers zien de de details van hun slaapstadia vervolgens verschijnen in de Slaap-app. Zo kunnen zij onder andere meer gedetailleerde informatie, zoals slaaptijd, naast aanvullende statistieken, zoals hartslag en ademhalingsfrequentie, bekijken in slaapvergelijkingstabellen in de Gezondheid-app op iPhone.

“De machine learning-modellen zijn getraind en gevalideerd tegen de klinische gouden standaard, polysomnografie, met een van de grootste en meest diverse populaties die ooit zijn bestudeerd voor een wearable. Omdat de wetenschap van slaap nog steeds wordt onderzocht, kunnen gebruikers helpen bij mogelijke ontdekkingen door hun slaapstadiumgegevens bij te dragen in de Apple Heart and Movement Study via de Research-app”, aldus Apple.