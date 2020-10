Apps voor scannen op huidkanker presteren matig

De huid-apps die de test van de Consumentenbond hebben ondergaan, zijn Huidmonitor, Medgic en SkinVision. De 45 plekjes die met deze apps gescand zijn op huidkanker leverden per app wisselende resultaten op. De gebruikers zelf oordeelden ook verschillend over de apps. Van de 21 testpersonen gaven er uiteindelijk 16 aan dat zij met een verdacht plekje liever naar de huisarts gaan dan een app te gebruiken.

Huidmonitor goed, Skinvision ‘voorzichtig’

Huidmonitor gaf het beste resultaat. De twee plekjes de deze app aanmerkte als verdacht, waren dezelfde twee plekjes die ook door de dermatologen als verdacht op huidkanker gediagnosticeerd werden. Deze twee plekjes werden ook door de SkinVision app als verdacht aangemerkt. Echter, deze app beoordeelde ook veel plekjes onterecht als ‘verdacht op huidkanker’.

SkinVision wordt ook aangeboden door CZ. Sinds 2019 hebben klanten van die zorgverzekeraar meer dan 155.000 huidplekjes door de app laten beoordelen. Dat heeft geleid tot het ontdekken van 122 gevallen waarbij een dermatoloog vaststelde dat het met 90 procent zekerheid een huidkanker betrof.

De uit de test als beste beoordeelde app, Huidmonitor, laat de beoordeling of een plekje al dan niet verdacht is over aan de gebruiker. Daarvoor worden door de app voorbeeldfoto’s van vergelijkbare plekken getoond. De gebruiker kan op basis daarvan vervolgens beoordelen of de plek die hij zelf heeft verdacht is of niet. In de praktijk werkt dat volgens het onderzoek van de Consumentenbond verrassend goed. Nadeel is wel dat het uiteindelijk zelf moeten beoordelen van de verdachte huidplekjes de gebruikers een onzeker gevoel geeft.

De Medgic app liet voor de twee hierboven beschreven verdachte plekken een onduidelijk resultaat zien. Daarbij komt dat die app vaak meerdere diagnoses geeft voor één huidplekje. Een moedervlek kreeg tijdens de test het oordeel ‘goed- of kwaadaardig’. Daarnaast waren er huidplekken waar Medgic vier diagnoses voor stelde en veel plekken werden beoordeeld als ‘diagnose onbekend’. Dat gaf de gebruikers bepaald geen betrouwbare indruk.

Better safe than sorry?

Je zou kunnen concluderen dat een dergelijke app beter teveel dan te weinig waarschuwingen geeft. Tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk ook. Echter, wanneer het aantal false-positive diagnoses oploopt, dan zorgt dat niet alleen voor onnodige onrust bij de gebruikers, maar ook tot onnodige bezoeken aan de huisarts of dermatoloog.

Zoals gezegd gaven 16 van de 21 gebruikers die aan deze test deelnamen aan dat ze met een verdacht huidplekje toch liever naar de huisarts gaan. Die kunnen eventueel verdachte plekjes met een speciale loep bekijken en beoordelen.

Het feit dat dermatologen bij drie deelnemers die aan de test deelnamen uiteindelijk huidkanker ontdekten op plekken die de deelnemers zelf niet als verdacht zagen, toont aan dat deze apps misschien een handige extra tool zijn, maar (nog) niet veel meer dan dat.

Privacy huidkanker apps in orde

Tot slot keek de Consumentenbond ook naar de privacy van de apps. Daarvoor werd de ‘Privacymeter’ gebruikt. Alle drie de apps hebben de privacy op orde. Twee andere apps, die niet aan de huid-tests meededen, bleken wel serieuze privacy-problemen te hebben: MoleScope en MiiSkin.

Beide ontwikkelaars van die apps plaatsten advertentie-cookies van Google wanneer de websites bezocht worden. MoleScope plaatst ook Facebook-cookies. Miiskin heeft inmiddels beloofd dat ze de cookie-problemen zullen oplossen.