Artrose Gezond platform voor de regio Rijnmond gelanceerd

In de regio Rijnmond wordt bijna tien procent van de inwoners getroffen door artrose. Het platform heeft niet alleen een contact functie voor lotgenoten, maar het is minstens zo belangrijk voor behandelaars die op basis van hun kennis en ervaring behandelmethoden met elkaar uit te wisselen. Het ultieme doel van atrosegezond.nl is het verbeteren van de gezondheid van mensen met artrose.

Contact met artrose patiënten

Prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra, hoogleraar artrose en aanverwante aandoeningen, kwam op het idee voor Artrose Gezond. “De onderzoeksafdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet al ruim vijftien jaar wetenschappelijk onderzoek om de artrosezorg te verbeteren. Via dit platform willen wij nog beter in contact staan met mensen met artrose. Zo kunnen wij hen op de hoogte brengen van behandelmogelijkheden, adviezen en oefeningen op basis van onderzoek én zo kunnen wij ons onderzoek beter afstemmen op hun behoeften”, zo licht zij toe.

Op de website kunnen patiënten onder andere oefeningen voor knie-, heup- en handartrose vinden. Daarnaast biedt de site ook op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde adviezen en is er informatie te vinden over lopende onderzoeken en de mogelijkheid daaraan deel te nemen. Patiënten die op de hoogte gehouden willen van nieuwe adviezen, oefeningen, publicaties en ander relevant nieuws kunnen zich inschrijven voor de Artrose Gezond nieuwsbrief die drie keer per jaar in de mailbox valt.

Voor mensen die aan artrose lijden zijn al langere tijd online, en e-health, toepassingen te vinden die advies en uitleg geven over, bijvoorbeeld, oefeningen. Uit onderzoek bleek vorig jaar ook al dat deze digitale hulpmiddelen, zoals e-exercise, effectief zijn. Door de zogenoemde blended online-offline aanpak worden patiënten fitter, sterker en zijn beter in staat om te gaan met hun aandoening.

Fysieke en virtuele bijeenkomsten

Wanneer de contact beperkende maatregelen rondom de coronacrisis dat toelaten, zal Artrose Gezond ook fysieke bijeenkomsten gaan organiseren. Het is de bedoeling dat mensen met artrose daar kunnen gaan meedenken en meebeslissen over onderzoek, en waar ze onderzoekers, behandelaars en elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Op dit moment wordt onderzocht of in een later stadium eventueel al een of meerdere virtuele bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, zolang de COVID-19 maatregelen nog van kracht zijn.