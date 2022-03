Arts en seksuoloog ontwikkelt draadloze erectiemeter

De arts en seksuoloog bedacht naast de naam ook een toepasselijke afkorting voor de TRIP-patch: (Transdermal Rigidity assessment via Ischemia of the Penis). Het idee voor de ontwikkelingen van een nieuwe erectiemeter ontstond toen Trip twee jaar geleden haar partner vertelde over het feit dat het ouderwetse apparaat eigenlijk niet meer functioneerde. Niet alleen was dat voor de dragers door allerlei draden behoorlijk oncomfortabel. Hij was qua computertechniek ook hopeloos verouderd. “Mijn partner had direct zoiets van: daar moet iets op te verzinnen zijn”, aldus Trip.

Het belang van de erectiemeter

Erectie metingen zijn onder andere belangrijk voor patiënten die een prostaatoperatie moeten ondergaan. Op dit moment onderzoekt Trip de functionaliteit, werking en vooral de interpretatie van de uitkomsten van de nieuwe draadloze meter in verhouding tot die van het voorheen gangbare instrument. Uiteindelijk kunnen, zo stelt Trip, drie groepen baat hebben bij het onderzoek met de erectiemeter. Mannen die aan prostaatkanker lijden, kandidaten voor een erectieprothese en mannen met niet direct verklaarbare erectieproblemen.

Bij patiënten met prostaatkanker is het belangrijk om vast te stellen of een erectie überhaupt nog mogelijk is. Na een prostaatoperatie of bestraling worden de betreffende zenuwen normaal zoveel mogelijk ontzien. Naar de zogenoemde erectie besparende bestraling en behandelingen wordt veel onderzoek gedaan. Onder andere bij het UMC Utrecht. Wanneer na onderzoek met de erectiemeter echter blijkt dat de betreffende patiënt sowieso geen erectie meer kan krijgen, dan kan de behandelend arts beslissen meer weefsel weg te nemen of bestralen.

Onderzoek voor prothese

Ook bij mannen die in aanmerking komen voor een erectieprothese is het belangrijk om te weten of de penis zelf geen erectiemogelijkheden meer heeft. “Zo’n operatie is onomkeerbaar, omdat daarbij de zwellichamen worden verwijderd. Die wil je dus alleen uitvoeren, als het lichaam zelf geen mogelijkheden meer heeft”, aldus Trip.

Bij mannen die kampen met niet direct verklaarbare erectiestoornissen is het van belang om te bepalen of een erectie lichamelijk onmogelijk is, of dat er sprake is van een psychische oorzaak. Ook daar kan de nieuwe draadloze erectiemeter bij ingezet worden.