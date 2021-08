Arts op zak: huisarts en patiëntportaal in één app

Bij Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) zijn in totaal 44 huisartsenpraktijken aangesloten die samen 150.000 patiënten bedienen. Nog niet alle aangesloten praktijken bieden de Arts op zak app met patiëntportaal al aan. Dat heeft met name te maken met het feit dat zij gebruikmaken van patiëntinformatie systemen die (nog) niet compatibel zijn met de app en het portaal van Arts op zak.

Online en mobiel patiëntportaal

Via de app kunnen patiënten niet alleen een afspraak maken of chatten met de huisarts, maar ook medicijnen bestellen of hun medisch dossier inzien. Feitelijk functioneert Arts op zak dus ook als een patiëntportaal voor de huisartsenzorg. Elke huisartsenpraktijk kan zelf bepalen welke functionaliteiten ze beschikbaar stellen voor hun patiënten. Alle functies van de app zijn ook te raadplegen via de online website van Arts op zak.

Daarnaast is het met de app ook mogelijk om op elk moment, en vanaf elke locatie, herhaalrecepten door te geven of medisch advies te krijgen. Ook wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is. Handig is ook de mogelijkheid om gespreksverslagen van afspraken en consulten in de app na te lezen. “Vaak herinneren mensen slechts 30 procent van wat er aan de orde is gekomen. In de app staat het allemaal keurig op een rij”, vertelt Ilse Mosselman, woordvoerder van HZOIJ in een gesprek met de Gelderlander.

Gebruik app bevorderen

De huisartsen en de ruim 2000 patiënten die app wel al gebruiken zijn allemaal positief. De initiatiefnemers willen het gebruik van Arts op zak, samen met HZOIJ de komende periode meer onder de aandacht brengen van patiënten in hun regio.

Arts op zak is een spin-off van ‘Uw zorg online’, een landelijk initiatief. “Door een regionale app te maken, kunnen we eigen keuzes maken. Bij onze app kan bijvoorbeeld ook voor advies de huisartsenpost worden bereikt”, aldus Mosselman. De app is geschikt voor Android en iOS (Apple) en kan in de app winkels van beide systemen gratis gedownload worden. Om de app te kunnen gebruiken hebben patiënten een account nodig dat via de huisartsenpraktijk verstrekt wordt.

Vorig jaar versnelde CZ de ontwikkeling en uitrol van de Medicoo app. Dat is een oplossing voor het huisartsentekort. Klanten van de zorgverzekeraar die geen eigen huisarts hebben kunnen via de Medicoo app een online huisarts raadplegen.