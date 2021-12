Artsen mogen langer online medicatie voorschrijven

Normaal gesproken is het online voorschrijven van medicijnen aan patiënten die vooraf nog nooit een persoonlijk contact hadden met de zorgverlener niet toegestaan. Die beperking gold ook voor patiënten waarvan de voorschrijver niet kon beschikken over, of geen toegang had tot, de medicatiehistorie. Door de coronacrisis was, en is, het vaak veiliger om contact tussen de patiënt en zorgverlener te vermijden, mits dat (veilig) kan. Het voorschrijven van medicatie na een online (video)consult voorkomt fysiek contact.

De IGJ had eind augustus al besloten dat het voorschrijven van medicijnen na een online consult, ook voor patiënten die daarvoor nog niet bekend waren bij de betreffende zorgverlener, mogelijk bleef tot 1 januari 2022. De regeling is vorig jaar voor het eerst ingesteld vanwege de contactbeperkende maatregelen rondom het coronavirus.

Voorwaarden online medicatie voorschrijven

Door de nieuwe verlenging blijft het mogelijk dat recepten na een video-consult worden uitgeschreven als de waarnemer of vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzien. Op deze situatie zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Thuis verwerken recepten

Verwerken recepten op thuiswerkplek

De overheid heeft bepaald dat er zoveel mogelijk moet worden thuisgewerkt om contacten te vermijden. De inspectie staat het daarom toe dat recepten door apothekers(assistenten) vanaf de thuiswerkplek verwerkt worden. Op grond van de geneesmiddelenwet is het niet toegestaan om buiten de apotheek recepten te verwerken. Door deze bepaling tijdelijk op te schorten worden apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten maar niet ziek zijn, in de gelegenheid gesteld vanuit huis door te werken. Ook deze uitzondering is geldig tot 1 juni 2022.