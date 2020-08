ArtsOnline: oplossing voor wachttijden en huisartsentekort

Dat het idee voor Artsonline in Twente geboren werd is geen toeval. Er zijn meer regio’s in Nederland die met een tekort aan huisartsen kampen, maar in Twente – en met name Enschede en Almelo – is de nood zeer hoog. Veel huisartsen in die regio hebben een patiëntenstop en een aantal oudere artsen dat met pensioen wil, kan geen opvolger vinden. De huisartsen Prenger, Timmers, Meijer en Van Baasbank vonden deze situatie onhoudbaar en kwamen in hun zoektocht naar een oplossing met het idee voor ArtsOnline.

De virtuele wachtkamer van ArtsOnline

Een patiënt die via het online inloopspreekuur van ArtsOnline een huisarts wil spreken moet zich online inschrijven en een korte vragenlijst invullen. Daarna neemt hij of zij plaats in de ‘virtuele wachtkamer’. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens naar een beschikbare arts gestuurd die de patiënt gaat zien en spreken. Het consult vindt vervolgens plaats via een live chat, videobellen of telefonisch. Daarvoor wordt een beveiligde verbinding opgezet zodat de privacy van de patiënt gewaarborgd is. De consulten die via chat of video plaatsgevonden hebben kunnen na afloop door de patiënt gedownload worden om later nog eens na te lezen of kijken.

ArtsOnline biedt zorgverleners in regio’s waar een tekort aan huisartsen is de mogelijkheid artsen vanuit een andere regio in te schakelen. Een online spreekuur kan immers vanaf elke locatie worden gehouden. In Twente heerst niet alleen een tekort aan huisartsen, maar ook waarnemers zijn moeilijk te vinden.

‘Eenderde huisartsbezoeken kan online’

Het grote voordeel van ArtsOnline voor patiënten is evident: ze kunnen sneller geholpen worden. Als nadeel zien de initiatiefnemers mogelijk het feit dat patiënten niet altijd hun eigen arts te spreken krijgen. Dat weegt doorgaans echter niet op tegen het voordeel dat de patiënt niet meer zo lang hoeft te wachten. “Het is dé manier om het spreekuur bij de mensen thuis te brengen. Het scheelt enorm veel reistijd. En het maakt het laagdrempelig voor patiënten om een arts te raadplegen”, aldus huisarts Bé Prenger uit Delden.

“Mijn inschatting is dat zeker 30 procent van mijn spreekuurcontacten te vervangen zijn door online. De meeste jongeren willen het. Ouders met kleine kinderen zijn ook voorstander. Met ouderen moeten we het even zorgvuldig aanzien. Lichamelijk onderzoek kan niet via het beeldscherm. En er blijven natuurlijk klachten of aandoeningen, die je altijd wilt zien. In de spreekkamer of thuis bij de mensen”, zo vervolgt Sprenger.

Aan de onlangs gestarte pilot van ArtsOnline doen 14 huisartsen, verdeeld over vijf praktijken, mee. De eerste resultaten van de pilot zijn zeer positief. Er hebben zich inmiddels ook al nieuwe huisartsen gemeld die interesse hebben voor deelname aan ArtsOnline.