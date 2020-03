Assay Ready Organ-on-a-Chip gelanceerd

De lancering van het eerste Assay Ready product is volgens Trietsch ook een belangrijke stap vooruit in het streven om de Organ-on-a-Chip technologie voor iedereen beschikbaar te maken. De nieuwe productlijn biedt volgens de fabrikant, klanten de beste biologische 3D-modellen in een Assay Ready indeling. Dit resulteert in een flinke vermindering van tijd en moeite die klanten besteden.

Gebruiksklaar Organ-on-a-Chip productlijn

“In feite ontvangt de klant een volledig kwaliteitsgestuurd en gebruiksklaar weefselmodel. Dat verkleind de noodzaak van licentieonderhandelingen en het opslaan, uitbreiden en kweken van cellen”, aldus Bas Tietsch.

De OrganoPlate Caco-2 heeft 38 Caco-2-buisjes en twee bedieningselementen. Caco-2 is een menselijk colonadenocarcinoomcellijn met goed gepreserveerde barrière-, receptor- en transporterkarakteristieken. De Caco-2-cellijn is een algemeen aanvaarde industriestandaard met jarenlange bewezen ervaring.

Volwassen weefsel in chip

Trietsch: “Dat is de reden dat we besloten hebben dit product als eerste te lanceren. We voorzien het gebruik van het product in ADME, veiligheids-, toxicologie- en mechanistische studies voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, maar ook in de voedings- en zuivelindustrie die een toenemend belang hebben bij het valideren van gezondheidsclaims voor hun producten.”

“Vanaf nu wordt het volledig volwassen weefsel in de chip verwerkt, in plaats van alleen de chip te kopen. MIMETAS zorgt voor de weefselkweek, waardoor onze klanten zich maximaal kunnen concentreren op hun onderzoeksvragen en kernactiviteiten”, zo voegt hij daar nog aan toe.

Vorig jaar maakte het Belgische onderzoeksinstituut Imec bekend een chip te ontwikkelen waarop cellen gekweekt kunnen worden tot menselijke orgaanstructuren. In Nederland kende Top Sector Life Sciences & Health in 2019 aan zeven projecten een subsidie toe voor een ‘showcase’ die de mogelijkheden van een Organ-on-a-Chip laat zien.