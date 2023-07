ASZ test drones voor zorg van de toekomst

Tegenover RTV Dordrecht, dat bij de testvlucht aanwezig was, verklaart het ziekenhuis dat het gebruik van drones pas binnen de plannen voor de zorg van de toekomst. “We willen naar de toekomst kijken, en drones passen daar heel goed in”, aldus Marcel Wildschut. Hij werkt bij het ASZ en denkt mee over veranderingen die nodig zijn voor de zorg van de toekomst.

Van magazijn naar ziekenhuis

Tijdens de testvlucht overbrugde de drone een afstand van 800 meter tussen het magazijn en het ziekenhuis. Met de testvluchten wil het ASZ vooral ook bepalen welk effect de dronevluchten hebben op de leefomgeving van de vluchtroute.

Het ASZ kijkt vooral ook naar de mogelijkheden voor het met spoed veroveren van specifieke spullen vanuit het magazijn naar het ziekenhuis. Maar er wordt ook gedacht over het vervoer van medicijnen of vluchten naar het laboratorium.

Drones vliegen tussen ziekenhuislocaties

Het ASZ is zeker niet het enige ziekenhuis dat nadenkt, en test, met het inzetten van drones voor bepaalde vervoerstaken. Zo werkt het UMCG al een tijdje aan plannen om drones in te zetten om de zorg nog dichter bij de patiënt te brengen. Daarvoor werkt dat academisch ziekenhuis samen met Medical Drone Service. Het UMCG denkt dat drones prima geschikt zijn voor bijvoorbeeld het vervoer van bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorglocaties. Het gebruik van drones moet het UMCG in de toekomst in staat stellen medische producten sneller, duurzamer en betrouwbaarder te vervoeren.

Een ander ziekenhuis dat de meerwaarde van drones onderzoekt, is het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Ook daar wordt ingezet op het vervoer van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten. Zo moet het vervoer tussen de locaties Nieuwegein, Utrecht, Houten en Woerden een kwestie van minuten worden.

Ook het Isala ziekenhuis met locaties in Meppel en Zwolle, is een van de voorlopers als het gaat om het inzetten van drones. Al in 2021 werden daar de eerste testvluchten over een afstand van zestien kilometer tussen Meppel en Zwolle uitgevoerd. Het Isala had daarmee een primeur te pakken. Het inzetten van medische dronevluchten is onderdeel van de strategie van het Isala om de zorg continu te verbeteren. De drone is, net als bij het ASZ, met name bedoeld voor medische spoedtransporten.