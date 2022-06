Augmented reality projector maakt opereren nauwkeuriger

Voor een chirurg die op microscopische schaal moet opereren is nauwkeurigheid erg belangrijk. Door, tijdens een operatie, met behulp van augmented reality, relevante informatie zoals bloedvaten te projecteren op de huid van de patiënt, kan de chirurg nauwkeuriger opereren. Echter, het vertalen van medische informatie van een beeldscherm naar de patiënt is lastig. Dat is precies waar de Anatomy Projector in beeld komt.

Augmented reality projector voor chirurgie

Dr. Stefan Hummelink deed tijdens zijn studie Technische Geneeskunde, in 2012, zijn afstudeeronderzoek in het Radboudumc. In die tijd stond augmented reality (AR) nog in de kinderschoenen. Hummelink ontwikkelde de Anatomy Projector. Het eerste prototype bouwde hij in zijn eigen schuur. “Het principe van projected augmented reality was destijds vernieuwend en hebben we kunnen patenteren”, aldus Hummelink.

In de jaren die volgden is het apparaat doorontwikkeld tot zijn huidige vorm, een dikke tablet. Inmiddels wordt de Anatomy Projector in het Radbaoudumc al wekelijks ingezet voor borstreconstructies. “Bij een borstreconstructie wordt er een zogenaamde vrije lap gehaald. Huid en vet, gevoed door een bloedvat, wordt onder de microscoop bij de borst weer aangehecht. Het is van belang om de aanvoerende bloedvaten te sparen, anders mislukt de operatie”, vertelt Hummelink.

3D-projectie op de huid

De projector kan op de huid van de patiënt precies laten zien waar de aanvoerende bloedvaten en lymfeklieren zich bevinden. Die locaties zijn voor elke patiënt verschillend. De informatie die de projector gebruikt, worden vertaald vanuit een CT-scan. Daar wordt vervolgens een 3D-plan gemaakt. Op de huid van de patiënt worden markers geplaatst en tijdens de operatie wordt het 3D-plan dan op het lichaam van de patiënt geprojecteerd. Dit zorgt ervoor dat de plastisch chirurg en zijn team kunnen beschikken over waardevolle extra informatie om de operatie nauwkeuriger uit te voeren en de kans op fouten nog verder te verkleinen.

De Anatomy Projector is zo ontworpen dat de beelden die geprojecteerd worden te allen tijde correct weergegeven worden, zelfs als de projector beweegt. Bijkomend voordeel is dat de chirurg tijdens het gebruik van de projector geen AR-bril hoeft te dragen en dat het hele team de projectie kan zien.

Meer potentie voor AR-projector

Op dit moment wordt de Anatomy Projector alleen nog gebruikt bij borstreconstructies. Hummelink ziet echter meer potentie voor deze technologie. “Naast bloedvaten, spieren, pezen of zenuwen, kan je ook andere informatie op het lichaam projecteren. Hier is echter ook meer onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. “k hoop ook dat de Venture Challenge waar we binnenkort mee van start gaan een succes wordt, en dat investeerders of bedrijven die interesse hebben zich gaan melden. Projecties in de operatiekamer hebben namelijk de toekomst!”

Binnen de zorg zijn al meer voorbeelden van de meerwaarde die augmented reality oplossingen kunnen bieden. Zo werd de technologie bij het ROC Midden Nederland al enkele jaren geleden getest bij de opleidingspilot. Onlangs berichtten wij nog over een AR-app die ontwikkeld wordt om mensen met arachnofobie te helpen.