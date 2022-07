Automaat voor medische hulpmiddelen bij Bravis

Met de ingebruikname van de automaat voor medische hulpmiddelen, die 24/7 bereikbaar is op de SEH van het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom, hoeven patiënten voor deze hulpmiddelen nu niet meer eerst langs een thuiszorgwinkel. Dat scheelt tijd en geregel.

Bij de automaat voeren zij hun verzekeringsgegevens in en vervolgens kan het geselecteerde hulpmiddel direct meegenomen worden. Ook het inleveren van medische hulpmiddelen kan bij de automaat afgehandeld worden. Het Bravis is het derde Nederlandse ziekenhuis waar de automaat zijn intrede doet en een volgende stap op het gebied van zorginnovatie waar ook het Bravis ziekenhuis al enkele jaren volop aan werkt.

Ruim assortiment medische hulpmiddelen

De automaat bevat een ruim assortiment van medische hulpmiddelen. Van krukken tot en met een ziekenhuisbed voor thuis, en van borstkolf tot een rollator. Maar in de automaat vind je ook middelen zoals een toiletverhoger, ondersteek of rolstoel. Producten zoals een (hoog-laag) ziekenhuisbed of speciaal matras zijn te groot om in de automaat te ‘leggen’ maar kunnen wel besteld worden en zullen thuis afgeleverd worden.

Het grote voordeel van de hulpmiddelen automaat is uiteraard het feit dat deze 24/7 bereikbaar en beschikbaar is. Patiënten die ’s avonds of in het weekend behoefte hebben aan een hulpmiddel hoeven dus niet meer te wachten tot ze terecht kunnen bij een thuiszorgkantoor, of iets anders te regelen.

Thuisbezorging

Indien een bepaald hulpmiddel niet (meer) beschikbaar is in de automaat, dan kan de patiënt deze toch gewoon bestellen en wordt het de volgende dag, mits vóór 17u00 besteld, thuis afgeleverd. De automaat toont bij de keuze voor een hulpmiddel ook direct of het gebruik en de huur gratis is. Zoniet, dan kunnen patiënten de betreffende hulpmiddelen ook rechtstreeks in de automaat aanschaffen of huren.

“Zonder hulpmiddel kunnen sommige patiënten moeilijk(er) of zelfs niet naar huis, maar je kan ’s avonds bijna niet aan een hulpmiddel komen omdat thuiszorgwinkels dan gesloten zijn. Dat probleem is nu opgelost”, aldus Marcel Elich, teamleider Spoedeisende Hulp.