Amsterdam UMC wil patiënten meer grip geven op zorgtraject

MediMapp is gekoppeld aan het persoonlijke zorgdossier, aldus het Amsterdamse academische ziekenhuis. Via de app kunnen mensen objectieve, gecontroleerde en betrouwbare informatie over hun zorgtraject vinden. Dit moet hen in staat stellen om mee te beslissen én zich beter voor te bereiden op gesprekken. De behandelend arts kan meekijken en het persoonlijke traject volgen. Verder is er praktische informatie beschikbaar over locatie en tijdstip van afspraken en met welke zorgverlener(s), inclusief een routebeschrijving.

Via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’ is MediMapp te gebruiken. Aanmelden ervoor kan via elk digitaal device. Overigens benadrukt het Amsterdam UMC (locatie AMC) dat MediMapp nog niet voor elke afdeling beschikbaar is. mensen moeten bij de balie van de polikliniek waar zij onder behandeling zijn eerst vragen of zij al gebruik kunnen maken van de app.

MediMapp-ontwikkelaar wil uitbreiden

Soulve Innovations, ontwikkelaar van MediMapp, maakt onlangs bekend dat zij een tweede investering heeft opgehaald. Deze investeringsronde moet het Soulve mogelijk maken uit te breiden in Nederland en te beginnen in het buitenland.

MediMapp staat voor een manier van werken die het zorgproces van de patiënt inzichtelijk maakt en koppelt aan zorguitkomsten, stelt Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations. “We maken de zorg consumeerbaar voor patiënt en zorgverlener. MediMapp vertaalt via een digitaal platform externe EPD’s en andere zorgapplicaties naar relevante, informatie, voor, tijdens en na de behandeling en relateert die aan effectiviteit van de zorg.”

Uitlegvideo over gebruik van MediMapp.

MediMapp wordt in een groeiend aantal zorginstellingen gebruikt. Daaronder het Radboudumc, Spaarne Gasthuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en sinds kort dus ook Amsterdam UMC. 200 unieke aandoeningen zijn vertaald naar volledig gepersonaliseerde zorgprocessen. 15.000 nieuwe patiënten, zorgverleners en zorgmanagers worden iedere maand aangesloten.

NextGen Ventures is een van de investeerders in Soulve en deelnemer aan de tweede investeringsronde. In het fonds nemen deel: Stichting Triade (gelieerd aan UMC Groningen), Noaber Ventures, DFZ Participaties en Menzis.

Soulve in top50 snelstgroeiende tech-bedrijven

Soulve Innovations is volgens Deloitte een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Dat bleek uit de afgelopen september gepubliceerde Technology Fast 50 van consultancybureau Deloitte. MediMapp is een van de weinige zorgtechnologiebedrijven in deze lijst.