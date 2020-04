Autoriteit Persoonsgegevens stelt voorwaarden aan Corona-opt-in

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt in een brief aan Minister de Jonge van Medische Zorg dat de zogenoemde Corona-opt-in regeling onder voorwaarden toegestaan wordt. De medische dossiers mogen nu ook van mensen die nog geen keuze hebben gemaakt of ze daarmee instemmen gedeeld worden met artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp. Echter, vóór raadpleging moet daarvoor nog wel toestemming aan de patiënt worden gevraagd.