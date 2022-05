AVL wil preventieve screening op kanker verbeteren

Het nieuwe centrum voor vroegdiagnostiek moet de preventieve screening van kanker naar een nieuw niveau tillen. Op dit moment kennen we kankerpreventie vooral van de bevolkingsonderzoeken voor borst- en darmkanker. “Deze onderzoeken hebben hun waarde bewezen, maar zijn weinig selectief. Daardoor moeten er relatief veel mensen worden gescreend waarvan slechts een klein percentage een afwijkende bevinding heeft. Het is onze opzet om fijnmaziger te screenen, maar dat kan alleen als er meer kennis wordt opgebouwd om personen die baat hebben bij vroegdiagnostiek beter te selecteren,” aldus Theo Ruers, hoofd kliniek en research.

Screening op kanker verbeteren

Voor het ontwikkelen van nieuwe en betere screening methoden is het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek uitgerust met de nieuwste apparatuur en digitale zorgprocessen. Daarnaast is de vroege opsporing en screening op kanker laagdrempelig en toegankelijk georganiseerd.

Onderzoek zorgt ervoor dat de kennis over en aanpak van risico-gestuurde screening een nationale en internationale impuls gegeven. “Wij zullen ons nu nog in eerste instantie richten op mensen met mogelijk een verhoogd risico op basis van bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Maar uiteindelijk willen we door onderzoek ook andere mensen met een verhoogd risico beter kunnen selecteren en voorlichten over beschikbare screeningsmethoden”, vertelt Theo Ruers.

Nieuwste technologie

Het nieuwe centrum richt zich ook op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor screening. Daarbij wordt ook kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt. Het centrum beschikt onder andere over speciale camera’s voor huidonderzoek en geavanceerde MRI-scans voor prostaatonderzoek.

Het moge duidelijk zijn dat vroegdiagnose van kanker de kans op overleven vergroot. Onder meer doordat er meer behandelopties beschikbaar zijn. Behandelingen die vaak minder ingrijpend zijn en daardoor ook minder invloed hebben op de dagelijkse activiteiten en het sociale leven van de patiënt. Op termijn wil moet het Centrum voor Vroegdiagnostiek tot betere standaarden voor vroegdiagnostiek leiden. Dat is althans het streven van de initiatiefnemers.

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft ervoor gekozen om het nieuwe Centrum apart te huisvesten. Enerzijds om de scheiding tussen mensen met kanker en zonder kanker duidelijk aan te geven en anderzijds om de drempel tot screening te verlagen. “In ons Centrum ben je geen actief zieke patiënt. We willen er juist voor zorgen dat we voortijdig de kanker ontdekken en kunnen behandelen”, aldus Ruers.