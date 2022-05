AWS ondersteunt startups met Healthcare Accelerator

De AWS Healthcare accelerator bouwt voort op andere inspanningen die de aanbieder van cloud-infrastructuur op dit gebied heeft gelanceerd. Daaronder valt bijvoorbeeld het AWS Health Equity Initiative, een driejarige wereldwijde verbintenis van 40 miljoen dollar ter ondersteuning van innovaties op dit gebied.

AWS for Health

Zowel het Health Equity Initiative als de Healthcare Accelerator maken deel uit van AWS for Health, een aanbod van AWS-diensten en AWS Partner Network-oplossingen die zijn ontworpen om organisaties te helpen het innovatietempo te verhogen, het potentieel van gezondheidsgegevens te ontsluiten en meer gepersonaliseerde benaderingen voor therapeutische ontwikkeling en zorg te ontwikkelen.

Via de accelerator wil AWS wereldwijd tien startups ondersteunen via een technisch en zakelijk mentorschapsprogramma van vier weken. Startups met een focus op een of meer van de volgende gebieden komen in aanmerking:

Verbetering van de toegang tot gezondheidsdiensten.

Vermindering van ongelijkheden door het aanpakken van sociale gezondheidsdeterminanten

Het gebruik van gegevens om rechtvaardige en inclusieve zorgstelsels te bevorderen.

Daarnaast moeten de startups activiteiten in de Verenigde Staten hebben.

Ondersteuning startups

Deelnemende startups komen in aanmerking voor:

• Tot $ 25.000 in AWS-promotiecredits.

• Connecties met durfkapitaalbedrijven via AWS’ innovatienetwerk.

• Samenwerkingsmogelijkheden met andere AWS-zorgklanten en -partners.

• Gespecialiseerde AWS-training en begeleiding door domein- en technische materiedeskundigen.

• Begeleiding bij bedrijfsontwikkeling en fondsenwerving door AWS medewerkers en acceleratorprogramma’s.

• Go-to-market-planning.

Aanmelden voor de AWS Healthcare Accelerator van 2022 is vanaf 25 mei mogelijk. Op de website van het initiatief is meer informatie te vinden.

Lees hier het interview uit augustus 2021 met Nicolas Malaval, Solutions Architect Healthcare bij AWS, Rick Philipsen (hoofd R&D röntgensoftware van startup Thirona) en Thirona’s medeoprichter Eva van Rikxoort.