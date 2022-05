BabyBeeld brengt ouders en baby op afstand bij elkaar

Het gebeurt soms dat een baby na de geboorte, door omstandigheden, langer in het ziekenhuis moet blijven, al dan niet op de couveuseafdeling. Voor de kersverse ouders betekent dit niet alleen dat ze hun baby niet mee naar huis mogen nemen, in veel gevallen kunnen ze zelf ook niet op elk moment dat zij dit willen bij hun baby zijn.

BabyBeeld enthousiast ontvangen

De medisch specialisten van het Ommelander Ziekenhuis zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Die vonden zij met het camerasysteem van BabyBeeld. Dankzij diverse donaties slaagden zij er in dit systeem aan te schaffen. BabyBeeld is inmiddels al twee maanden volop in gebruik binnen het Ommelander.

“Soms worden moeder en kind door omstandigheden van elkaar gescheiden. Dat wil je natuurlijk liever niet. Daarom zochten we een manier waarbij de moeder haar kindje vaker kan zien, ook als ze niet in het ziekenhuis of op de afdeling is. Uiteindelijk kwamen we in aanraking met BabyBeeld. Over dit systeem waren we direct enthousiast”, vertelt Mariska Slager, Zij is verpleegkundige en Eerste Verantwoordelijke Medewerker op de afdeling Ouder en Kind van het Ommelander Ziekenhuis.

Het BabyBeeld systeem is eenvoudig in zowel gebruik als installatie. Boven de couveuse of het wiegje van de baby wordt een camera opgehangen. Dat gebeurt volgens de wensen van de ouders. Sommige ouders kiezen ervoor om de baby helemaal te zien. Andere ouders kiezen ervoor om de camera zo te laten installeren dat ze vooral het gezichtje kunnen zien.

Ouders bepalen wie mag kijken

Het systeem is ook veilig. De ouders bepalen zelf wie ze wel en niet toegang geven tot de (live) camerabeelden van hun baby. Daarvoor krijgen ze van het ziekenhuis een persoonlijke inlogcode. BabyBeeld toont alleen de beelden van de baby, geen geluid. Ook worden de beelden van de camera NIET opgenomen.

In maart kreeg Heleen Blaauw haar derde kindje, Jaxx. Die moest door omstandigheden nog even in het ziekenhuis blijven. Zij maakte kennis met de voordelen en het gemak van BabyBeeld. “Ik heb twee oudere kinderen, van 6 en 12. Het is daardoor niet mogelijk dat ik dag en nacht in het ziekenhuis ben. Daarom is het heel fijn dat ik ieder moment van de dag kan kijken hoe het met Jaxx gaat. Vooral mijn dochter van 12 vraagt vaak om mijn telefoon. Ze heeft het druk met school en sport en kan niet vaak naar haar broertje toe. Ze vindt het daarom geweldig om Jaxx zo vaak mogelijk via de camera te bekijken”, aldus Heleen.