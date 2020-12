BAC met buitenring over digitale transformatie van de zorg

De eerste ‘BAC met buitenring‘ behandelde het informatiebeleid en e-health. Daarin kwamen een aantal onderwerpen en vragen met betrekking tot de digitale transformatie van de zorg aan bod. Onderwerpen zoals de steeds digitaler wordende zorg en de nieuwe digitale voordeuren die daarmee geopend worden. En vragen als hoe daarmee om te gaan, welke businessmodellen daarbij horen en welke problemen daardoor opgelost kunnen worden. Maar ook mogelijke belemmeringen en valkuilen kwamen aan de orde.

Digitale transformatie zorg

Naadloze digitale gegevensuitwisseling met patiënten en tussen zorgaanbieders onderling wordt de nieuwe standaard. Daarnaast wordt steeds meer ziekenhuiszorg buiten de muren van het ziekenhuis geleverd worden. Dat wordt onder andere gerealiseerd door de inzet van e-health toepassingen voor monitoring op afstand en consulten via beeldbellen.

Doordat patiënten meer, beter en digitaal kunnen beschikken over medische informatie krijgt deze een sterk verbeterde informatieposities. Dat maakt gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer mogelijk.

Bij deze digitale transformatie kunnen ziekenhuizen ondersteuning krijgen van de NVZ. Het bestuur van de NVZ laat zich hierin adviseren door de Bestuursadviescommissie (BAC) Informatiebeleid en e-health. In de BAC zijn bestuurders van ziekenhuizen en categorale instellingen vertegenwoordigd. Digitale zorg is echter ook buiten de ziekenhuiswereld een hot topic. Daarom verrijkt de BAC, voor inspiratie en reflectie, zich ook met kennis van buitenaf. Daarvoor is de ‘buitenring’ opgericht, met experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en anderen van binnen en buiten de zorg.

Succesvolle eerste BAC

Tijdens de eerste ‘BAC met buitenring’ Informatiebeleid en e-health bogen de deelnemers zich over de digitale transformatieagenda voor de komende jaren. Daarbij lag de focus van de discussie op functionaliteiten voor patiënten. Denk daarbij aan verschillende patiënten-apps. Apps die zorgen voor de screening, triage, monitoren of coaching van patiënten. Daarbij werd ingezoomd op de randvoorwaarden en belemmeringen voor zulke functionaliteiten.

De discussie werd aangejaagd door Daan Dohmen, hoogleraar Digital Transformation in Healthcare en Founder/CEO van Luscii Healthtech. De deelnemers waren enthousiast over deze nieuwe manier om met elkaar in gesprek te gaan. Besloten werd dat de BAC vanaf nu twee keer per jaar bij elkaar zal komen.

De digitale transformatie van de zorg is een onderwerp waar veel aandacht voor is. Voor veel mensen, patiënten, zorgverleners en hun naasten, voelt die transformatie als zeer bedreigend, en komt het heel dichtbij. Enkele maanden geleden stelde professor Richard Bohmer, naar aanleiding van zijn ervaringen als hoofd van het Florence Nightingale ziekenhuis in London, dat die onzekerheid omarmd moet worden om de digitale transformatie van de zorg te kunnen laten slagen.