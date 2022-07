BAM bouwt 2 bunkers voor hightechbestraling

BAM verwacht tweede helft van augustus te starten met de verbouwing en in de loop van september te starten met de nieuwbouw van het radiotherapiecentrum. Op 20 juli hebben Isala en aannemer BAM Bouw en Techniek hiervoor de contracten getekend. Eind 2023 wordt de uiteindelijke oplevering verwacht. In de twee nieuwe bunkers voor het radiotherapiecentrum van Isala is straks ruimte voor een MR-Linac en een bestralingsapparaat genaamd Gamma Knife.



De MR-Linac is een MRI-apparaat dat helpt bij veiliger en effectiever bestralen. Het apparaat biedt veel innovatieve mogelijkheden. In het UMC Utrecht wordt sinds kort bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een nieuwe MR-Linac techniek, waardoor de bestraling van de prostaat real-time aangepast kan worden. Het apparaat Gamma Knife geeft ook veel nieuwe mogelijkheden. In De Gamma Knife is een state-of-the-art een bestralingstoestel met de nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. Met dit apparaat is de meest precieze vorm van bestraling in het hoofd mogelijk.

Bunkers en bedieningsruimten

‘Het nieuwe radiotherapiecentrum van circa 1.000 m2 omvat naast de bunkers ook bedieningsruimtes en spreek-en onderzoekskamers inclusief wachtgelegenheid’, valt te lezen op de website van BAM. ‘Om de nieuwbouw mogelijk te kunnen maken, is de sloop van een deel van het huidige gebouw nodig. Verder zal BAM de gevels van het bestaande gebouw van circa 400 m2 vervangen. Bijzonder aan het gebouw is dat zowel de betonwanden als het dak twee meter dik worden.’

Samenwerking BAM en Isala

Isala en BAM Bouw en Techniek werken sinds 2009 intensief samen. Het technisch beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en omliggende terreinen van Isala in Zwolle worden sinds 2013 uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek – FM Services. Het partnership tussen Isala en BAM kent zijn oorsprong in de samenwerking tijdens de nieuwbouw van het Zwolse ziekenhuis dat werd gestart in 2009.