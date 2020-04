Beademingsapparaat in 1 maand van tekentafel naar praktijk

Vanuit het Catharina Ziekenhuis waren klinisch fysicus Carla Kloeze en anesthesioloog-intensivist Dick Koning betrokken bij de ontwikkeling van het beademingsapparaat. De pre-klinische tests werden uitgevoerd door Carla Kroeze. “De performance van het apparaat, de druk en de flows waren meteen uitstekend. Onze feedback zat met name in het verbeteren van de gebruiksinteractie.” Aan de pre-klinische tests werd ook meegewerkt door het Isala en Erasmus MC.

Nieuw beademingsapparaat

De keuze voor Demcon werd bepaald door een landelijke werkgroep die verantwoordelijk is voor de verdeling van medische apparatuur. Demcon is een leverancier van veel onderdelen voor beademingssytemen. Daardoor zijn zij in staat gebleken om op korte termijn, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis, een ‘eigen’ beademingsapparaat te ontwikkelen en produceren.

De klinische tests op patiënten werden vervolgens uitgevoerd door Dick Koning. Uiteraard in goed overleg en met in achtneming van de grootste zorgvuldigheid. Tijdens de klinische test door een hartpatiënt met een laag risico stond voor de zekerheid een tweede beademingsapparaat klaar.

De tests waren succesvol waardoor het nieuwe beademingsapparaat de reis van tekentafel naar de praktijk binnen één maand kon afleggen. “Zulke mooie, zulke geavanceerde software, in zo’n korte tijd. Dat vind ik echt heel knap”, aldus Dick Koning. “Het nieuwe beademingsapparaat doet op geen enkele wijze onder voor de reguliere apparatuur die wij al gebruikten.”

COVID-19 versnelt innovatie en samenwerking

In de eerste fase van de coronacrisis, amper twee maanden geleden, werd al snel duidelijk dat het dreigende tekort aan beademingsapparatuur een groot probleem kon worden. Samen met een te beperkte IC-capaciteit kon dat de beteugeling van de COVID-19 uitbraak in een zeer penibele situatie doen belanden.

In de weken die volgden zijn door tientallen bedrijven, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en overheden enorme stappen gezet om de IC-capaciteit uit te breiden en oplossingen te zoeken voor het dreigende tekort aan beademingsapparatuur. Zo schroefde Philips in no time de productie fors op. De hierboven beschreven oplossing is een van de inmiddels vele voorbeelden hoe innovativiteit en samenwerking snel tot prachtige resultaten kunnen leiden.

Het is niet alleen voor de zorg, maar voor heel de (Nederlandse) samenleving te hopen dat de kennis en ervaring die tijdens deze crisissituatie opgedaan worden, niet weer verloren gaan wanneer de COVID-19 pandemie tot het verleden behoort.