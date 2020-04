Bedrag tweede SET-noodregeling COVID-19 bijna op

De RVO stelt dat partijen die al voor 7 april al een aanvraag hebben ingediend bij de SET-noodregeling en nog geen reactie hebben ontvangen, zich geen zorgen hoeven te maken. De aanvraag is in behandeling en er volgt zo snel mogelijk bericht. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, vraagt een reactie echter meer tijd dan eerder verwacht.

Eerste SET-noodregeling

Het ministerie van VWS opende per woensdag 25 maart, 09.00 uur, voor de eerste keer de SET noodregeling COVID-19. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) werd per direct geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen om zorg op afstand te faciliteren voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. In ICT&health verschijnt later deze maand nog een uitgebreid artikel over SET en de noodregeling.

VWS-minister Hugo de Jonge benadrukte destijds in een persbericht en op social media zoals Twitter dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De afgelopen weken hebben een enorme versnelling laten zien van het gebruik en opschalen van tientallen digitale toepassingen. Het gaat onder meer om online en digitale alternatieven voor fysieke behandelingen en consulten, maar ook voor het onderlinge contact tussen zorgverleners. ICT&health heeft een website in het leven geroepen waar een groeiend aantal digitale toepassingen staat die direct inzetbaar zijn (per 7 april ruim 150).

Noodregeling voor reeks digitale toepassingen

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Wie subsidie aanvraagt voor beeldschermzorg, kan ook gebruik maken van het ondersteuningsprogramma SET-up. Hierbinnen lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training.

Het subsidiebedrag is ook na de heropening van de regeling een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan maximaal 50 procent ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Verder is het subsidiebedrag inzetbaar om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan 50.000 euro, dan verrekent RVO het verschil. Lees hier de verdere voorwaarden.

Andere onderdelen SET