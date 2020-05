Beeldbellen blijft bij kinderafdeling Isala, ook na coronacrisis

Vanwege het coronavirus werden in eerste instantie alle afspraken afgezegd bij de Kinderafdeling. Alleen als het echt medisch noodzakelijk was, ging de afspraak door, vertelt kinderarts Jolita Bekhof: “Dat betekende dat ik veel afspraken telefonisch ging doen. Inmiddels is ook beeldbellen via een veilige verbinding mogelijk. Dat is dankzij de coronacrisis heel vlot opgezet. Ook na de coronacrisis blijven wij dit zeker gebruiken.”

Beeldbellen beter dan telefonisch consult

Bekhof voert de meeste gesprekken voor haar spreekuur inmiddels ook van huis. “Als ik het elektronisch patiëntendossier open, zie ik met welke patiënten ik ga beeldbellen. Net zoals op de poli, zijn de afspraken door het secretariaat voor mij ingepland. Het beeldbellen werkt voor mij erg goed. Het is toch prettiger dat ik ouders of het kind zie wanneer ik met ze spreek. Ook kun je dankzij de camera echt iets laten zien. Bijvoorbeeld een huidafwijking of ik kan een indruk krijgen van de benauwdheid bij een kind met astma als moeder de camera er even opricht. Voor kleine kinderen is een doktersafspraak zo een stuk minder spannend.”

Volgens de kinderarts werkt beeld- of videobellen met name bij tieners beter dan een telefonisch consult. “Ik krijg ze makkelijker zelf te spreken. Aan de telefoon komen zij niet zo snel. Dit beeldbellen vinden ze juist geweldig. Als alles straks weer wat normaler is, wil ik graag de keuze bij de ouders en het kind laten. Willen zij voor een afspraak naar het ziekenhuis komen, of willen ze via beeldbellen contact? Het is lang niet altijd nodig om voor een afspraak naar het ziekenhuis te komen en het scheelt de ouders en kinderen veel tijd.”

Digitaal consult niet altijd alternatief

Bekhof benadrukt dat een digitaal consult lang niet altijd een alternatief kan zijn voor een fysieke afspraak. “Lichamelijk onderzoek kan niet. En het is lastig een beeld te krijgen van de ouder en het kind tegelijk, omdat ik maar één van beide zie. Ook mis ik de interactie tussen mij en de kinderen. Tijdens mijn spreekuur krijg ik al veel informatie als ik kinderen zie spelen in onze wachtkamer. Ook kan ik erg met ze lachen. Kinderen zijn gewoon hartstikke leuk. Digitaal is dat toch anders.”

Videobellen is een goed alternatief voor een telefonisch consult, stelt kinderarts Jolita Bekhof. Het kan een fysiek consult echter niet altijd vervangen. Foto: Isala.

Net als in heel Nederland is ook bij de kinderafdeling van het Isala het aantal verwijzingen fors afgenomen. Bekhof stelt zich daar zorgen over te maken. “We horen dat ouders soms niet met hun kind naar het ziekenhuis durven te komen uit angst voor besmetting met corona. Ik wil graag benadrukken dat het echt veilig is om met je kind het ziekenhuis te bezoeken. Isala screent patiënten en bezoekers bij de ingang en zelf houden we ons strikt aan de hygiënevoorschriften. Daarnaast blijken kinderen zelf weinig risico te lopen op ernstige infectieverschijnselen van corona.”

Digitale versnelling door corona

Het Isala Ziekenhuis (Zwolle) was al enkele jaren bezig met het invoeren van e-health toepassingen voor zorg op afstand. De coronacrisis heeft, net zoals bij veel zorginstellingen, voor een digitale versnelling gezorgd, zo vertelde Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care bij het Isala, vorige week. Zo is het COPD-programma sterk uitgebreid en wordt de app OncoCoach uitgetest voor patiënten die chemotherapie krijgen.