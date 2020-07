Beeldbellen blijvertje in St. Antonius en Diabetes Centraal

De ervaringen van de afgelopen drie maanden zijn zo goed dat beeldbellen een blijvend onderdeel van de diabeteszorg voor kinderen wordt. “Een video afspraak met een patiënt kon eerder ook al wel, maar er werd nog niet veel gebruik van gemaakt. De coronacrisis heeft hier verandering in gebracht. We zijn er nu heel actief mee aan de slag te gaan”, aldus Jannet Saarloos, afdelingshoofd van Diabetes Centraal.

Beeldbellen binnen één dag geregeld

Daags na de inmiddels beroemde persconferentie op 15 maart waarin premier Rutte en toenmalig minister van Medische Zorg Bruins de intelligente lockdown aankondigden en iedereen opriepen zoveel mogelijk binnen te blijven en van thuis te werken, heeft Diabetes Centraal haar zorgverlening direct en volledig ingericht op beeldbellen.

Kinderartsen en -verpleegkundingen voeren op dit moment zo’n 40 videoconsulten via beeldbellen per week. Dat was in het begin, zoals overal, even wennen, maar de meerwaarde van deze oplossing werd al snel onderkend. “Patiënten hebben geen reistijd en ook ons scheelt het tijd. De gesprekken zijn efficiënter en concreter; dankzij beeldbellen kom je sneller tot de kern”, zegt Brenda Popijus, kinderdiabetesverpleegkundige.

Relaxter voor ouders en patiënten

Behalve de artsen en verpleegkundigen van Diabetes Centraal zien ouders van kinderen met diabetes die meerwaarde ook. Sarah van Schaik en haar partner kwamen er midden in de coronacrisis achter dat hun 5-jarige dochter Olivia diabetes type 1 heeft. Voor de diagnose moesten ze fysiek naar het ziekenhuis, maar daarna heeft de begeleiding volledig via beeldbellen plaatsgevonden.

Dat geldt ook voor het aanleren van handelingen als het prikken voor de meting van het bloedsuikergehalte en het vervangen ban het slangetje van de insulinepomp. “Dat ging heel goed. De kinderdiabetesverpleegkundige legde alles goed uit en ik vond het juist wel fijn dat we dit thuis konden doen. Je bent in je eigen vertrouwde omgeving en dat maakt het heel relaxed. Ook voor Olivia”, aldus Sarah.

Vier keer per week hebben Olivia en haar ouders een beeldbel afspraak met de kinderdiabetesverpleegkundige of diëtist. “Heel fijn dat die mogelijkheid er is. We hebben vier kinderen en dan is het een behoorlijke onderneming om voor elke afspraak naar het ziekenhuis te komen. Op deze manier is chronisch ziek zijn een stuk minder belastend. Omdat je niet in het ziekenhuis bent, voel je je minder patiënt”, zegt Sarah.

Beeldbellen op andere poli’s

Inmiddels hebben ook andere poliklinieken van het St. Antonius Ziekenhuis de voordelen van beeldbellen en telefonische afspraken ontdekt. Door de coronacrisis en de anderhalve meter maatregel was het zoeken naar een alternatief bittere noodzaak, maar dat is op dit moment al lang niet meer de enige reden om beeldbellen en telefonische consulten een blijvend onderdeel van de zorgverlening te maken.

“We maken nu met elkaar afspraken over wanneer het echt noodzakelijk is om patiënten op de poli te zien en wanneer dit eventueel vervangen kan worden door zorg op afstand”, licht Jannet Saarloos toe.