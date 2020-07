Beeldbellen, monitoring voor revalidatie ouderen na corona

Het doel van dit door ZonMW gesubsidieerde project eCOFIT+ is om zorgverleners sneller te laten bijspringen wanneer een patiënt aanloopt tegen problemen met zijn/haar energieverdeling, of veel moeite ervaart bij het dagelijks functioneren. Ook emotionele problemen komen veel voor wanneer mensen herstellen van COVID-19. Het project is gebaseerd op het programma CO FIT+ van GRZPLUS, dat revalidanten en hun naasten ondersteunt om het leven na een ziekenhuisopname als gevolg van een coronabesmetting weer op de rit te krijgen.

Kortdurend extra ondersteuning

Mensen die herstellen na een coronabesmetting, hebben vaak lange tijd ernstige longklachten, weinig energie en kunnen weinig fysieke belasting aan. Zij moeten hun energie heel goed verdelen over de dag. Om beter te kunnen inspelen op deze problemen van patiënten in de eerste fase van herstel, gaan de HvA en GRZPLUS (een samenwerkingsverband van zorgaanbieders De Zorgcirkel en Omring) in het gezamenlijke onderzoeksproject COVID-19-patiënten kortdurend extra monitoren.

Deelnemende ouderen krijgen lichaamsgedragen sensoren, die objectieve data over hun dagelijks functioneren en hun fysieke herstel genereren. De patiënt en de zorgverleners kunnen de data inzien, zodat die aanleiding vormen voor het gesprek. Dit systeem met draagbare sensoren, genaamd Hipper, is eerder ontwikkeld door docent-onderzoeker Margriet Pol van de HvA. Het wordt al ingezet door GRZPLUS bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.

Beeldbellen voor extra monitoring

Om de patiënten extra bij te staan, kunnen de deelnemers beeldbellen met hun zorgverleners. Dit is mogelijk tussen vaste contactmomenten door, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks. Zo willen de onderzoekers patiënten extra goed in de gaten houden voor wie de revalidatie en het herstel nu nog vaak onvoorspelbaar verloopt.

De resultaten van dit project worden meegenomen in het curriculum van de HvA-opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie, en de minor Zorgtechnologie. GRZPLUS en de HvA hebben al langer een structurele samenwerking; GRZPLUS biedt een leeromgeving (een ‘living lab’) waar HvA-studenten aan verschillende projecten werken.

Subsidie van ZonMW

GRZPLUS, de HvA (Urban Vitality) en HipperTherapeutics krijgen subsidie voor eCOFIT+ vanuit het ZonMw programma ‘COVID-19: Wetenschap voor de Praktijk’. Met deze subsidie van ZonMW kan het project vanaf juli van start.

Er zijn al meer projecten opgestart voor revalidatie na een coronabesmetting. Een voorbeeld is COVID Virtual Revalidation van het Radboudumc in samenwerking met SyncVR Medical.