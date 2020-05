Beeldbellen tegen eenzaamheid bij COVID-19 patiënten

Na het zien van het vreselijke effect dat eenzaamheid op COVID-19 patiënten heeft bedacht Mesut Savas We\Visit. Met hulp van een team van de TU Delft is het platform voor beeldbellen daarna in korte tijd ontwikkeld.

Momenteel wordt het communicatieplatform in twee ziekenhuizen getest; het Erasmus MC in Rotterdam en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. We\Visit is ontwikkeld op basis van Jitsi, een open source applicatie voor videobellen.

Beeldbellen tegen eenzaamheid

We\Visit werkt op een tablet die bediend wordt door verpleegkundigen of vrijwilligers. Zij voorzien een familielid van de patiënt van een unieke code. Daarmee kan deze persoon op het platform inloggen en een videobelafspraak maken. Wanneer dat tijdstip aanbreekt gaat de verpleegkundige of vrijwilliger met de tablet naar de patiënt om de videobelverbinding tot stand te brengen. Zo kan de patiënt virtueel bezoek ontvangen en met familie of vrienden praten.

Eenzaamheid is een groot probleem voor COVID-19 patiënten en kan tot additionele problemen leiden. “Het ontbreken van intermenselijk contact kan leiden tot symptomen van angst, depressie en posttraumatische stress”, zegt Margo van Mol, psycholoog en intensive care-verpleegkundige bij het Erasmus MC.

Beeldbellen is binnen de zorg de afgelopen maanden aan een revolutionaire opmars bezig. Met name als alternatief voor fysieke afspraken met (huis)artsen, maar initiatieven zoals We\Visit duiken ook steeds vaker op. Toch sprak de Patiëntenfederatie amper een maand geleden nog haar zorg uit over het feit dat beeldbellen nog te weinig ingezet zou worden.

Message in a Bottle

Tijdens de ontwikkeling en tests van het nieuwe communicatieplatform zag Elif Özcan Vieira, een van de onderzoeksleiders van het ontwikkelteam van de TU Delft, ook mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het We\Visit platform. Daarbij noemt hij het toevoegen van een ‘Message in a Bottle’ functie.

“Wat je ziet, is dat vooral kleine kinderen heel erg verlegen kunnen reageren op zo’n camera. Zij zingen veel liever een liedje voor oma in een vertrouwde context, of willen bijvoorbeeld de tijd nemen om een opbeurende tekening te maken. Met zo’n message in a bottle-functie hoef je als familie niet op één moment samen te komen, maar kan je de hele dag door verschillende berichtjes sturen. We\Visit bundelt het en levert het dan af als flessenpost”, aldus Elif Özcan Vieira.

Crowdfunding voor uitbreiding We\Visit

Aan de ontwikkeling van We\Visit werkten studenten van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI) en Industrieel Ontwerpen (IO), aangevoerd door onderzoekers Elif Özcan Vieira (IO) en Merijn Bruijnes (EWI), mee. Bij de ontwikkeling staat het team in nauw contact met de stichtingen Nederlandse Verenigingen voor Intensive Care (NVIC) en Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) en patientenorganisatie IC Connect.

Momenteel zoekt het projectteam naar verdere financiële ondersteuning voor de doorontwikkeling van We\Visit. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het aanpassen van het systeem zodat het ook ingezet kan worden in andere instellingen, zoals verpleeghuizen of hospices, waar COVID-19 patiënten (preventief) geïsoleerd worden. Hiervoor heeft het Universiteitsfonds een crowdfundingsactie gestart.