Beeldbellen, thuisbezorging medicatie in ThuisBeter-pilot ASZ

Na afronding van de pilot verwacht het ASZ dat de service met onder meer beeldbellen en thuisbezorging structureel wordt aangeboden, vertelt Hematoloog Eva de Jongh: “Met de eerste 30 patiënten die meedoen, houden we een nul- en effectmeting. Daarnaast is er een controlegroep van dertig mensen die de zorg op de reguliere manier blijft ontvangen.”

Voor- en nadelen ThuisBeter

Met vragenlijsten wordt in kaart gebracht welke voor- en nadelen de patiënt ervaart. Uiteindelijk zouden per jaar zo’n 200 patiënten van de ThuisBeter-service gebruik kunnen maken. Het gaat om patiënten met onder meer polycythemia vera, chronische myeloïde of lymfatische leukemie en multipel myeloom, die behandeld worden met medicijnen in tabletvorm en aan een aantal voorwaarden voldoen.

“In veel gevallen zijn het ofwel oudere mensen die relatief vaak afhankelijk zijn van mantelzorgers, of juist mensen die nog volop deelnemen aan het arbeidsproces”, licht De Jongh toe. “Beide groepen kunnen veel baat hebben bij minder reizen, minder verzuim van werk en school en minder noodzaak tot mantelzorg.”

Beeldbellen volgende stap

In de periode na de diagnose moeten patiënten vaak op het spreekuur komen: eens per een à twee maanden. Later wordt dat twee à vier keer per jaar. De Jongh: “We denken dat veel mensen belangstelling hebben voor een andere manier van communiceren met hun behandelend arts of verpleegkundig specialist. Beeldbellen is hierin nu onze volgende stap. Als patiënt ben je in je vertrouwde omgeving, maar toch heb je face-to-face contact, dus veel interactiever dan met een telefoontje.”

De nieuwe werkwijze binnen ThuisBeter wordt ondersteund door Result Laboratorium, de Poliklinische Apotheek en de afdeling Informatisering & Automatisering van het ASZ, FaceTalk en biofarmaceutisch bedrijf AbbVie.

‘ThuisBeter – Hematologie aan huis’ is één van de zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek (in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt).

Bruins: promoten beeldbellen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stelde in september te geloven dat beeldbellen of videobellen een grote vlucht gaat nemen in de zorg. Momenteel maken slechts weinig mensen hier gebruik van in hun contacten met huisartsen of andere behandelaars. De bewindsman is echter optimistisch. VWS gaat het gebruik van beeldbellen actief promoten als een goede mogelijkheid om de ambitie van VWS en de zorgsector van juiste zorg op de juiste plek te ondersteunen.