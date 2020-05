Beeldportaal Twiin deze maand van start

Adriaan Blankenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur VZVZ, en Harald Verloop, CEO Alphatron Medical Group BV, ondertekenden samen het contract, dat de basis vormt voor het beeldportaal. Zorginstellingen kunnen er vanaf medio mei gebruik van maken. Om na de coronacrisis en het gebruik van het tijdelijke Covid-19 portaal niet terug te hoeven vallen op dvd’s, is het Twiin-portaal tijdig gereed gekomen, aldus de initiatiefnemers. Het doel is om nog in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten.

Versnelling Beeldportaal Twiin

Verloop overhandigde Blankenstein tijdens de ondertekening symbolisch de laatste dvd. Blankenstein complimenteerde het team achter het portaal met het zorgvuldige traject waarin toch versnelling heeft plaats kunnen vinden. Volgens Verloop is de samenwerking met het programma Twiin, en alle partijen waar Twiin uit bestaat, zeer waardevol in het realiseren van een brede samenwerking onder de ziekenhuizen. Wanneer mensen perfectie nastreven in een complexe omgeving is de eenvoudige oplossing vaak het juiste antwoord.

Blankenstein (VZVZ), noemde afgelopen april het Twiin-portaal in deze tijd extra belangrijk omdat veel uitgestelde zorg straks op een andere locatie uitgevoerd zal worden. “Zorgverleners moeten snel en veilig relevante beelden en verslagen op kunnen vragen over de patiënt.” Door de coronacrisis is er een stuwmeer aan uitgestelde doorverwijzingen voor behandelingen en uitgestelde behandelingen zelf.

Heropstarten reguliere zorg

Deze reguliere zorg wordt de komende maanden geleidelijk heropgestart onder regie van toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Nieuwe data van de NZa liet begin mei zien dat de reguliere ziekenhuis- en huisartsenzorg enigszins normaliseert. De verwijzingen door huisartsen naar medisch specialisten nemen weer toe. Het aantal spoedverwijzingen is, met uitzondering van de kindergeneeskunde, bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Binnen Twiin werken tien partijen sinds 2018 samen: beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelde als koepel van zorgverzekeraars het eerste deel van het programma te financieren. De initiatiefnemers vinden het programma nodig voor eenvoudige en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt.