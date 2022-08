Behandeling met neurostimulator (DBS) op afstand

Bij diepe hersenstimulatie, of deep brain stimulation (DBS), krijgt een patiënt elektroden in zijn hoofd die via een neurostimulator elektrische signalen afgegeven. De behandeling wordt met name ingezet bij patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson, epilepsie, dystonie of essentiële tremor. Voordat de behandeling kan starten moeten de elektroden en neurostimulator geplaatst en afgesteld worden zodat ze de juiste signalen op de juiste plekken afgeven. Die initiële instelling is een complexe procedure die gepaard gaat met uitgebreide tests en wordt uiteraard in het ziekenhuis uitgevoerd.

Gedurende het behandeltraject, dat vaak levenslang duurt, moeten patiënten regelmatig naar het ziekenhuis komen voor controle en het af- of bijstellen van de behandeling. Dat kan nu dus ook grotendeels op afstand gedaan worden. De voordelen van ‘zorg en begeleiding op afstand’ zijn evident. Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis te reizen en problemen of afwijkingen in de behandeling worden, dankzij de monitoring op afstand, mogelijk eerder ontdekt worden.

Neurostimulator op afstand bijstellen

Dankzij en nieuwe vinding van Abbott, een producent van DBS-apparatuur, is het mogelijk om de neurostimulator op afstand te monitoren en indien nodig bij te stellen. Daarvoor werd een systeem, NeuroSphere Virtual Clinic genaamd, met een speciale beveiligde app ontwikkeld.

Hiermee is het dus mogelijk om, na de initiële instelling van DBS, de neurostimulator op afstand automatisch bij te stellen. Dat gebeurt echter nooit zonder dat de patiënt eerst zelf toestemming gegeven heeft voor de aanpassing. De patiënt kan via de app bovendien ook zelf, binnen grenzen die de behandelend arts stelt, aanpassingen doen.

“Dit is weer een mooie stap in de digitalisering van de zorg: meer op afstand werken als dat mogelijk en gewenst is en zo ruimte creëren voor patiënten die in het ziekenhuis behandeld moeten of willen worden”, vertelt Mirella Waber. Zij is als verpleegkundig specialist gespecialiseerd in DBS en het aanspreekpunt voor de inmiddels negen patiënten van het MUMC+ die al profiteren van zorg op afstand voor hun DBS-behandeling.