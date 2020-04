Behandeling op afstand nu op alle Rijndam locaties

Dat revaliderende patiënten ook tijdens de coronacrisis beperkingen oefeningen kunnen blijven uitvoeren is een essentieel onderdeel van revalidatiebehandeling. Behandeling op afstand was ook voor deze crisis al mogelijk, maar is nu in korte tijd breed uitgerold binnen het Rijndam.

Doordat de poliklinische locaties in verband met de contact beperkende corona maatregelen tijdelijk gesloten blijven biedt het Oefenportaal Rijndam patiënten de mogelijkheid hun revalidatiebehandeling en de bijbehorende oefeningen thuis voort te zetten.

Behandeling op afstand

De behandelaar, die momenteel ook veel vanuit thuis werkt, kan via het Oefenportaal zijn patiënten informeren over oefeningen die op dat moment binnen de behandeling passen. Veelal worden de instructies vormgegeven in korte filmpjes aangevuld met een schriftelijke toelichting.

“Nu patiënten niet naar onze locatie kunnen komen, maken we gebruik van e-health oplossingen, waarmee de revalidatiebehandelingen kunnen worden voortgezet. Met het Oefenportaal, zeker in combinatie met beeldbellen, kunnen patiënten blijven werken aan hun herstel”, zo vertelt ergotherapeut Brigitte Boelaars.

Oefenportaal op alle Rijndam locaties

Normaal gesproken vervult het Oefenportaal Rijndam slechts een aanvullende rol binnen de revalidatiebehandeling. Het werd gebruikt voor patiënten die naast de poliklinische behandeling ook thuis oefeningen moesten doen. Het interactieve karakter van het Oefenportaal zorgt ervoor dat een behandelaar direct inzicht krijgt in de voortgang van de (thuis)behandeling. Het portaal voorziet daarnaast ook in een berichtenfunctie zodat patiënt en behandelaar met elkaar contact hebben.

Voor de coronacrisis werd het Oefenportaal vanuit twee locaties ingezet. De afgelopen periode hebben het Rijndam en de behandelaren ervoor gezorgd dat het Oefenportaal nu op alle locaties beschikbaar is voor een grote groep poliklinische patiënten.

Patiënten kunnen het Oefnportaal binnen een beveiligde online omgeving gebruiken met behulp van een pc, laptop, tablet of smartphone. Daarbij hebben ze de keuze tussen een website of gratis app.