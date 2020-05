Behandeling via videoconsulten bij ETZ positief ontvangen

De ervaringen met deze videoconsulten zijn, na bijna twee maanden, overwegend positief. En dat geldt niet alleen voor de tijdsbesparing die het wegvallen van reistijd voor zowel patiënten als behandelaars met zich meeneemt. Patiënten voelen zich doordat ze in hun eigen (thuis)omgeving zitten soms vrijer om te praten dan wanneer ze in een spreekkamer zouden zitten.

Uitbreiding videoconsulten

De meerwaarde van videoconsulten is ook voor het ziekenhuis al duidelijk. “Wachtlijsten kunnen zo wellicht sneller weggewerkt worden en we kunnen een inhaalslag maken omdat we flexibeler zijn. Misschien ook door bijvoorbeeld straks avondspreekuren te gaan houden”, aldus psychiater Joachim Tilanus. Daarnaast is het ETZ ook van plan om het inzetten van videoconsulten naar meer afdelingen uit te rollen.

Toen psychiaters en medisch psychologen startten met beeldbellen was er nog enigszins sprake van koudwatervrees. “In ons vak zijn de non-verbale signalen van patiënten ook heel belangrijk. We vragen ze nu voor het beeld te gaan zitten. We willen ook graag hun armen en handen zien en vragen zo nodig of ze ook een stukje willen lopen. Ook vragen we nu vaker naar lichamelijke onrust. Ik merk dat het zelfs gemakkelijker is om zaken bespreekbaar te maken. De mensen voelen zich thuis op hun gemak en dat merken we in de gesprekken, ze praten soms juist vrijer. We zijn ook gestart met groeps- en creatieve therapieën via videobellen. En ook dat werkt prima”, aldus Tilanus.

De effectiviteit van online consulten, en via beeldbellen, werd onlangs ook bevestigd door Annet Spijker van i-Psy PsyQ en Brijder. Ook zij stelde dat in veel gevallen een patiënt op deze wijze minstens zo goed behandeld kan worden. Daarbij werden ook vergelijkbare voordelen genoemd met betrekking tot de effectiviteit van online therapie, juist omdat de patiënt in zijn eigen, veilige, omgeving behandeld wordt.

Fysieke afspraken blijven nodig

Maar, ook de psychiaters van het ETZ begrijpen dat behandelingen via videoconsulten zeker niet voor alle patiënten geschikt is. Daarom zullen fysieke afspraken, waarbij de patiënten in een spreekkamer behandeld worden, ook nodig blijven. Daarbij wordt nu uiteraard wel de anderhalvemeter richtlijn in acht genomen.

Het ETZ maakt voor de videoconsulten gebruik van Microsoft Teams. Patiënten hoeven zelf niet in te bellen en de verbinding is zowel veilig als AVG-proof.