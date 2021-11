Belgisch digitaal corona testbeleid moet huisartsen ontlasten

Enkele weken geleden spraken Belgische huisartsen hun ongerustheid uit over de toenemende werkdruk door het stijgende aantal mensen dat zich met verkoudheidsklachten in de praktijk meldt. De artsen moeten op basis van de klachten bepalen of een coronatest nodig is. Die werkdruk kunnen ze, met de verwachte vierde golf van de coronacrisis die nu op komst is, niet meer aan. De komst van het digitaal corona testbeleid moet in ieder geval de huisartsen meer lucht geven. In Nederland kunnen coronatests al sinds de zomer van 2020, via de website van de GGD, online aangevraagd worden.

Digitaal corona testbeleid

Mede daarom heeft de federale overheid in België besloten om het proces voor het aanvragen en het beoordelen van klachten te digitaliseren. Binnenkort kunnen de Belgen corona gerelateerde klachten doorgeven via een online formulier of in een smartphone app. Vervolgens wordt via een geautomatiseerd algoritme bepaald of de betreffende persoon al dan niet een coronatest moet ondergaan.

Wanneer een coronatest aangeraden wordt, dan stuurt het systeem een code waarmee de patiënt direct naar een corona testcentrum of apotheek kan gaan voor het afnemen van de test. Het nieuwe digitale testbeleid moet de druk op de huisartsen verlichten, zo luidt de verwachting.

Het digitaal corona testbeleid is niet de enige wijziging die doorgevoerd wordt. De Belgische overheid heeft ook besloten dat er voortaan meer sneltests ingezet zullen worden. Die nemen, voor het bepalen van de uitslag, minder tijd in beslag dan de bekende PCR-tests. De sneltests zullen bij de apotheek afgenomen worden en de testpersonen hebben vervolgens binnen een kwartier uitsluitsel of ze al dan niet besmet zijn met het coronavirus.