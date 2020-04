Beppie helpt corona-eenzaamheid te voorkomen

Beppie is een afstudeerproject van Joran van de Sluis voor de Universiteit van Twente bij Nedap. De eerste ‘Beppie’ is onlangs geplaatst bij Zorggroep Manna en morgen bij De Posten in Enschede. Het app- en ansichtkaartapparaat moet een bijdrage kunnen leveren om de zogenoemde corona-eenzaamheid terug te dringen.

“Wij hebben samen met De Posten onderzocht welke toegevoegde waarde technologie kan hebben voor de ouderen in deze zorginstelling. De belangrijkste problemen bleken het toenemen van eenzaamheid en het omgaan met technologie”, aldus Joran. Corona-eenzaamheid is de nieuwste vorm van

Beppie: de app brievenbus

Het is een kleine brievenbus die in een verpleeg- of verzorgingshuis geplaatst wordt. Familieleden kunnen met de Telegram-app (een alternatief voor WhatsApp) een appje naar hun moeder, vader, opa of oma in het verzorgingshuis sturen. Vervolgens wordt dat appje door Beppie als een fysieke ansichtkaart uitgeprint en bezorgd bij de ontvanger.

Die kan daar dan weer een boodschap voor de afzender op schrijven en het kaartje terug in de ‘Beppie brievenbus’ stoppen. Daar wordt de ansichtkaart gescand en als appje met foto naar de oorspronkelijke afzender teruggestuurd.

Ouderen en technologie

De bedenker van Beppie vermoedde dat moeite met het kunnen omgaan met technologie en de eenzaamheid waar steeds meer ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen last van hebben aan elkaar gerelateerd zijn. “Jongeren communiceren liever via het internet, terwijl ouderen liever bellen of een kaartje krijgen en schrijven. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar iets wat voor alle partijen vertrouwd voelt. Beppie was de uitkomst”, zegt Joran.

Dat er een relatie is tussen de vereenzaming van ouderen en het moeilijk kunnen omgaan met nieuwe technologie is de afgelopen jaren al meerdere keren onderzocht. Gelukkig zijn er ook al diverse initiatieven ontwikkeld en uitgerold die dit probleem aanpakken. Daarbij ligt de focus vooral op het digitaal vaardiger maken van ouderen en het ontwikkelen van apps, games en andere digitale tools om contact met familie en vrienden te bevorderen en eenzaamheid terug te dringen.

Beppie is ontwikkeld onder de vlag van Nedap. Zij bedenken en produceren technologische oplossingen, met name binnen de GGZ, ouderen- en gehandicaptenzorg. “We hopen dat Beppie een brug slaat tussen generaties en zal bijdragen aan het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen in Nederland,” aldus Jan Hendrik Croockewit van Nedap.