Bergman Clinics introduceert efficiëntere Digitale Cliëntreis

Met het nieuwe systeem wordt de Digitale Cliëntreis van patiënten een heel stuk eenvoudiger en sneller. Alle informatie is overzichtelijk in één digitale omgeving verzameld. Bij de verwijzing ontvangt de patiënt een link van de huisarts. Daarmee kan hij of zij inloggen in de Zorgdomein patiëntomgeving. Daar kunnen patiënten, in hun persoonlijke digitale omgeving, afspraken inplannen en zich voorbereiden door, bijvoorbeeld, het raadplegen van relevante behandelinformatie.

Digitale Cliëntreis

Met de nieuwe oplossing streeft Bergman Clinics ernaar dat uiteindelijk de helft van de cliënten zelf de afspraken gaan inplannen. Dat kan uiteindelijk een besparing op het ‘onnodige’ telefoonverkeer van 20 tot 30 procent opleveren.

Bergman Clinics wil zich meer en meer gaan richten op nog efficiëntere persoonlijke aandacht voor haar cliënten. De integratie van systemen en diverse e-health innovaties is een belangrijk onderdeel van die strategie.

“Bij Bergman Clinics willen we elke dag de zorg voor de patiënt beter maken. Met de introductie van de Digitale Cliëntreis geven we de patiënt meer regie over de eigen zorg en maken we de zorgervaring beter, prettiger en efficiënter. Wij geloven in verdere digitalisering voor het verbeteren van de zorg, zowel op het niveau van patiëntervaring als op dat van tijd- en kostenbeheersing. Dat maakt de zorg beter”, zo vertelt Christaan Boer, Commercieel Directeur van Bergman Clinics.

Klantvriendelijk en kostenbeheersend

De samenwerking tussen Bergman Clinics, Zorgdomein en Chipsoft is een voorbeeld van het naar een hoger plan tillen van bestaande IT-oplossingen door koppeling. “Met deze ontwikkeling nemen we alle drempels weg en wordt het voor de patiënt enorm makkelijk om zelf afspraken te maken. Net zoals je dat zou doen buiten de zorg”, aldus Vincent van den Berg, Pilot Coördinator bij ChipSoft.

Via ZorgDomein lopen jaarlijks 14 miljoen verwijzingen, ChipSoft is een innovatieve ZIS/EPD softwareleverancier op de Europese markt en Bergman Clinics is de grootste landelijke zorgketen met meer dan 50 focusklinieken. Na de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics werd het aantal calls per jaar ingeschat op een 1 miljoen. Een besparing van 25 procent zou de efficiëntie van de zorginstelling zeer ten goede komen. Zowel voor de klantvriendelijkheid als koe beheersing van de zorgkosten.