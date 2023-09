Bernhoven lanceert nieuw patiëntenportaal

Zoals alle zorginstellingen ziet ook Bernhoven het patiëntenportaal als een middel om patiënten meer eigen regie en inzicht te geven in hun gezondheid. Bij deze vorm van digitale ondersteuning ligt de focus primair op self-service en betrokkenheid van patiënten.

Met de komst van de nieuwste versie van MijnBernhoven kunnen nu alle patiënten van het ziekenhuis het patiëntenportaal gebruiken. Daarvoor moeten zijn uiteraard wel ingeschreven staan als patiënt in het ziekenhuis. Ook moet eenmalig het BSN-nummer gecontroleerd worden. Dat kan bij de patiëntenregistratie in het ziekenhuis. Om te kunnen inloggen heb je een DigID nodig.

Alles in het patiëntenportaal

Met de (nieuwe) versie van MijnBernhoven kunnen patiënten zelf persoonlijke gegevens bekijken, en indien nodig zaken als adres, telefoonnummer of e-mail aanpassen. Het is uiteraard ook mogelijk om het medisch dossier in te zien. Denk daarbij aan informatie over afspraken, brieven van een arts of behandelaar en uitslagen van onderzoeken. Daarnaast worden via MijnBernhoven ook informatie, zoals folders, en adviezen verstrekt over relevante behandelingen.

Om gebruik te kunnen maken van MijnBernhoven moeten patiënten, behalve de inschrijving, beschikken over een computer of tablet, een vast of mobiel telefoonnummer en een geldig DigID met sms-functie of de DigID-app. Ook patiënten onder de 18 kunnen inloggen met DigiD. Tot 12 jaar mogen de ouders van het kind inloggen met de DigiD van hun kind. Vanaf 12 jaar is toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar wordt iedereen als volwassene gezien.

Bernhoven heeft de transitie naar het digitaal informeren van patiënten jaren geleden al ingezet. Zo biedt het ziekenhuis al vanaf eind 2019 alle patiënten de mogelijkheid om gebruik te maken van een PGO.

Hulp voor minder digivaardige patiënten

Patiënten die minder digivaardig zijn en daardoor mogelijk problemen hebben met het gebruik van MijnBernhoven, kunnen terecht bij het begeleidingscentrum in Bernhoven. Dat is op werkdagen geopend van acht uur in de ochtend tot vijf uur in de middag en telefonisch bereikbaar op nummer: 0413- 40 28 47.

Ook werkt het ziekenhuis samen met de bibliotheken van Noordoost Brabant voor de begeleiding van iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal en/of het werken met de computer, tablet of smartphone. Zij kunnen daar eventueel de cursus DigiVitaler volgen waarin de werking van MijnBernhoven uitgelegd wordt. In die cursus leren zij ook zelf gezondheidszaken te regelen via internet.