BeterDichtbij App succes bij Bravis Oncologie Centrum

Bij de start van de BeterDichtbij App stelde het Bravis zich als doel om patiënten meer, en beter, te informeren over het zorgtraject. Daarvoor is het, zeker gezien de contact beperkende maatregelen rondom het coronavirus, van groot belang dat patiënten op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de zorgverleners in het ziekenhuis. Uiteraard kunnen patiënten in geval van spoed altijd rechtstreeks met het ziekenhuis bellen. Daar verandert de komst van de BeterDichtbij App niets aan.

Altijd contact via BeterDichtbij

Vaak blijkt dat patiënten die in het ziekenhuis vaak overladen zijn met informatie, thuis in alle rust er achter komen dat ze toch nog vragen hebben die bij hun bezoek aan het ziekenhuis nog niet naar boven kwamen. “Patiënten krijgen veel informatie, maar vaak thuis blijken er toch nog vragen. Het geeft een fijn gevoel dat ze met de BeterDichtbij App hun vragen alsnog op een laagdrempelige en snelle manier kunnen stellen”, aldus Mariet Raatgever, zorgmanager Oncologie Centrum.

De BeterDichtbij App stelt patiënten in staat hun vraag rechtstreeks stellen aan hun zorgverlener. Dit kan op ieder moment en iedere locatie. Vaak betreft het vragen waar niet meteen antwoord op gegeven hoeft te worden. Die kunnen prima in de app gesteld worden en op een moment dat de zorgverlener er tijd voor heeft, beantwoord worden.

Tijdswinst voor zorgverleners

“Met de BeterDichtbij App hoeven patiënten geen rekening te houden met werktijden en kunnen ze hun vraag daarna even loslaten”, vertelt Mariet. De voordelen voor zorgverleners zijn ook evident. Dankzij de app plegen zij nu minder fysieke telefoontjes. Dat levert tijdswinst op. Tijd die zij kunnen besteden aan patiënten die dat op die momenten meer nodig hebben. De BeterDichtbij App voorziet ook in een koppeling met HiX. Daardoor kunnen de zorgverleners altijd over de juiste patiënteninformatie beschikken.

De medewerkers van het Oncologie Centrum hebben sinds de start van de app al de mijlpaal van 100 gesprekken bereikt. “We gingen meteen enthousiast aan de slag. We hebben intensief en frequent contact met onze patiënten. Zowel digitaal als fysiek. Bereikbaar zijn vinden we belangrijk en die bereikbaarheid hebben we met de BeterDichtbij App nog verder kunnen verhogen”, vertelt Mariet.