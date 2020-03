BeterDichtbij drie maanden kosteloos beschikbaar

Via BeterDichtbij kunnen artsen en patiënten berichten, foto’s en links met elkaar uitwisselen. Voor een zogenoemd e-consult kan een beeldbelafspraak gemaakt worden. Patiënten kunnen BeterDichtbij gebruiken via een speciale app. Voor zorgverleners is er een eigen webplatform. Nu Nederland in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) verder op slot gaat kan deze dienst bijdragen om de zorg, met minder intermenselijk contact, op peil te houden.

BeterDichtbij ‘Light’

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus is een speciale, ‘light’, versie van BeterDichtbij nu landelijk en per direct, kosteloos, beschikbaar voor alle huisartsen(posten) en ziekenhuizen in Nederland. Hiermee krijgen deze zorginstellingen de mogelijkheid de poliklinische zorg zoveel mogelijk, op afstand, door te laten gaan. Vooralsnog is de periode voor het kosteloos gebruik van de dienst op drie maanden bepaald.

Wanneer een ziekenhuis of huisartsen(post) een vaste contactpersoon aanwijst, dan kan de dienst binnen twee dagen geactiveerd worden. De eerste personen worden middels een digitale training aangesloten. Daarna kunnen meer vakgroepen eenvoudig worden aangesloten via train-de-trainer.

Binnen BeterDichtbij worden alle gegevens, om de veiligheid te waarborgen, versleuteld. Inloggen op het platform is alleen mogelijk na persoonlijke verificatie. Omwille van de privacy voldoet de dienst aan de AVG wetgeving en is het platform NEN7510/ISO 27001 gecertificeerd.

BeterDichtbij is een dienst die van en voor de zorgsector ontwikkeld is door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het doel is de zorg eenvoudiger maken, extra service verlenen en de patiënt gemakkelijk informeren. Sinds 2018 is BeterDichtbij een zelfstandige organisatie. De dienst wordt regelmatig voorzien van nieuwe functies die zorg-op-afstand uitgebreider en beter bereikbaar maken.