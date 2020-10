BeterDichtbij mijlpaal voor het Erasmus MC-Sophia

Met de opnieuw verscherpte coronamaatrdegelen die deze week van kracht gegaan zijn, is de kans groot dat het aantal gebruikers de komende periode nog verder zal oplopen. Het feit dat de app makkelijk in gebruik is, maakt dat BeterDichtbij zowel voor de jonge patiënten van het Erasmus MC-Sophia als hun ouders geschikt is.

In maart van dit jaar was het Erasmus MC-Sophia het eerste Universitair Medisch Centrum (UMC) dat de BeterDichtbij app beschikbaar stelde aan patiënten en hun familie. In de maanden die volgden werd het gebruik van de app naar steeds meer uitgebreid. In april besloot het ziekenhuis ook om de in 2018 samen met Curavista ontwikkelde veilige beeldbel-methode voor videoconsulten, verder uit te rollen.

Patiënten blij met BeterDichtbij

Dat wordt, behalve door het groeiende gebruikersaantal, ook bevestigd door het feit dat zowel de zorgverleners als de patiënten aangeven dat ze blij zijn met het gebruik van BeterDichtbij. Ouders van patiënten waarderen bijvoorbeeld de optie dat ze op elk moment van de dag bij het behandelteam terecht kunnen als zij vragen of twijfels hebben.

“Onlangs heeft onze dochter Wende een harttransplantatie ondergaan in het Erasmus MC-Sophia. Dankzij de BeterDichtbij app hebben wij, ook nu na ontslag uit het ziekenhuis, regelmatig contact met de verpleegkundig specialisten en behandelend arts in het Kinderthoraxcentrum. Bijvoorbeeld als we een vraag hebben over haar medicijngebruik of twijfelen over iets. Dan is het ook fijn dat we een foto kunnen sturen om door het team te laten beoordelen. We krijgen snel antwoord op onze vragen en dat helpt ons als ouders enorm. Het stelt ons gerust. We wonen op anderhalf uur rijden van het Erasmus MC-Sophia en laagdrempelig online contact via een app is daarom ideaal”, zo vertellen Bas en Carine Frankema, ouders van Wende.

Beter beeld van patiënten

Zoals gezegd zijn de zorgverleners ook erg content met de BeterDichtbij-app. De mogelijkheid voor patiënten en hun ouders om direct, digitaal, in contact te treden met het behandelteam zorgt ook ervoor dat artsen en verpleegkundigen een beter beeld van de patiënten krijgen.

Een van de gebruikers van het eerste uur is Kinderneuroloog Hanneriek van der Hout: “Jongeren met chronische ziekten hebben soms moeite met het groot worden. Deels doordat ouders mogelijk al vanaf jongs af aan de zorgdragen voor hun medische zorg en kinderen daar gewend aan zijn geraakt. Door de jongeren in charge te zetten stimuleer je zelfstandigheid en hoop je op een snellere groei naar zelfstandigheid.”

Ouders van patiënten van het ziekenhuis die nog geen gebruik maken van de BeterDichtbij app, maar daar wel interesse in hebben, kunnen zich daarvoor tot hun behandelteam wenden.