BeterDichtbij nu voor alle patiënten Flevoziekenhuis

Digitaal contact tussen patiënten en zorgverleners is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Dat is, voor zover dat als zodanig benoemd mag worden, een van de voordelen die de vele nadelen van de coronacrisis met zich meebracht. Waar veel ziekenhuizen en patiënten twee jaar geleden nog huiverig stonden tegenover beeldbellen en apps als BeterDichtbij, is dat nu wel anders. “Juist voor patiënten die moeilijk ter been zijn, is een gesprek via beeldbellen prettig, omdat zij niet naar het ziekenhuis hoeven te reizen”, vertelt orthopedisch chirurg Peter de Leeuw.

Van telefoon naar app

Voorheen belden patiënten met de poli als zij een vraag hadden of afspraak moesten maken. Dankzij apps en initiatieven als BeterDichtbij kunnen zij dat nu via de smartphone of tablet regelen. En dat is natuurlijk niet het enige. Met de app kunnen ook (niet-spoedeisende) vragen gesteld worden aan de zorgverleners van het Flevoziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan vragen over herhaalrecepten, medicijnen of een behandeling. Daarnaast is het ook mogelijk om veilig foto’s en bestanden via de app te sturen.

Voor de zorgverleners is het voordeel dat zij vragen van (diverse) patiënten kunnen verzamelen. Dat scheelt zowel hen als de artsen veel tijd. Doorgaans worden vragen binnen twee dagen beantwoord. Dat is ook de reden dat patiënten alleen niet-spoedeisende vragen via de app moeten stellen.

Uitnodiging voor BeterDichtbij

Voor het eind van het jaar zal het Flevoziekenhuis BeterDichtbij beschikbaar maken voor álle patiënten. Uiteraard blijven de traditionele contact mogelijkheden ook actief voor patiënten die moeite hebben met digitale middelen of die niet willen gebruiken. Patiënten voor wie de app beschikbaar is, krijgen van het ziekenhuis een persoonlijke uitnodiging om de gratis app te gebruiken. Bij interesse kunnen patiënten hun zorgverlener vragen naar het gebruik van de app. Patiënten mogen zelf kiezen of zij voor een fysiek consult (in het ziekenhuis) kiezen of voor een videoconsult (beeldbellen). De chatfunctie van de app is altijd beschikbaar.

Het ziekenhuis heeft van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek een belangrijk speerpunt gemaakt. De inzet van e-health oplossingen, zoals BeterDichtbij maakt dat het organiseren van de juiste zorg bij patiënten thuis steeds beter mogelijk wordt. Een ander voorbeeld is de behandelcoach app die enkele jaren geleden in gebruik genomen werd. Dankzij dergelijke e-health toepassingen blijft het ziekenhuis, ook bij een grotere stroom aan patiënten of tijdens een periode van veel covid-zorg, in staat om topzorg te bieden: thuis als het kan, in het ziekenhuis als dat nodig is.