Betere hartzorg door nieuwe inzichten uit declaratiedata

De zorgverzekeraars brengen al langer hun zorgdeclaraties samen bij Vektis. Deze organisatie beschikt daardoor over een uitgebreide database met waardevolle informatie over zorggebruik. De informatie uit deze declaratiedata komt in het proefproject direct beschikbaar voor de medisch specialisten die zich bezighouden met dotterbehandelingen. De nieuwe data moet hen inzicht geven in de geleverde zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de vorm van landelijke trends en verschillen tussen ziekenhuizen.

Beantwoorden vragen over hartzorg

De medisch specialisten in de NHR-registratiecommissie dotterbehandelingen zetten hun expertise in om vragen te definiëren die met de Vektis-data kunnen worden beantwoord. Die vragen moeten onder andere meer inzicht geven in vervolgbehandelingen zoals re-operaties, heropnames of medicatiegebruik. Met deze inzichten kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd.

Dennis van Veghel, directeur-bestuurder van de NHR, verwacht dat de Vektis-data nieuwe inzichten kunnen toevoegen. Met name omdat deze data breder zijn dan alleen ziekenhuisdata, bijvoorbeeld met gegevens over medicijngebruik. “Zonder extra administratieve lasten krijgen we meer en nieuwe inzichten over onze behandelingen.”

De NHR wil deze werkwijze op termijn ook toepassen op andere registraties die zij ondersteunt, zoals voor bypass operaties, de implantatie van een pacemaker, transkatheter of operatieve aortaklep-vervangingen. In 2019 werden in Nederland alleen al ruim 40.000 dotterbehandelingen en stentplaatsingen uitgevoerd. Het aantal Nederlanders met een chronische hart- of vaatziekte neemt naar verwachting toe naar 1,9 miljoen in 2030.

Kwaliteit inzichtelijk via declaratiedata

De betrokken partijen hechten veel belang aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Ziekenhuizen krijgen door het delen van data beter zicht op de factoren die leiden tot de beste resultaten voor de patiënt tegen zo laag mogelijke kosten. Zij kunnen op basis daarvan hun zorg beter en effectiever maken.”

Bovendien komt zo voor patiënten belangrijke informatie beschikbaar die hen inzicht geeft in de uitkomsten van de geboden behandelingen. Dat helpt hen vervolgens om in de spreekkamer het juiste gesprek met de arts te voeren en zo samen tot een goede keuze voor een behandeling te komen. Van Holst: “Deze samenwerking is dus direct in het belang van onze verzekerden.”