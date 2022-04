Bibliotheken bieden lesmateriaal over digitale zorgtoepassingen

BeterDichtbij is een digitale toepassing die inmiddels in bijna 40 ziekenhuizen in Nederland wordt ingezet door zorgverleners in het contact met hun patiënten. Met de app kun je appen en beeldbellen met je zorgverlener. Hoe je de app eenmalig activeert, kunnen mensen nu ook leren in de bibliotheken. Begin dit jaar heeft ziekenhuisorganisatie NVZ een belang genomen in BeterDichtbij.

Door patiëntreis heen

Hans Stuurman is een van de docenten die het programma DigiVitaler geeft vanuit Bibliotheek Drachten Smallingerland. “We gaan eigenlijk de patiëntreis door”, vertelt hij. “Van informatie zoeken op Thuisarts.nl, naar inloggen in het huisartsenportaal en het ziekenhuisportaal, lezen op Apotheek.nl en appen en beeldbellen via BeterDichtbij.”

Er is volgens Stuurman veel vraag naar dergelijke begeleiding. Een bijkomende reden is dat in Drachten en omgeving BeterDichtbij ingezet wordt door zowel ziekenhuis Nij Smellinghe als VVT-organisatie ZuidOostZorg. “Soms weten mensen niet goed wat ze precies kunnen met BeterDichtbij, dan is er toch wat vrees. Daar help ik ze bij, ik geef ze handvatten om ermee aan de slag te kunnen.”

DigiVitaler bestaat in Drachten uit een lessenreeks van vijf weken. Elke maandagmiddag komt een groep bij elkaar die verschillende onderwerpen rond digitale zorg doorneemt.

Digitale zorg toegankelijk maken

Veel zorgverleners en zorgorganisaties worstelen ermee om digitale zorg bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die dat wil. Het voldoende digitaal en gezondheidsvaardig zijn van de burger is daar onderdeel van. Bibliotheken dragen hier aan bij. Zij geven onder andere cursussen of workshops met de modules uit het lesprogramma DigiVitaler, naast ander (digi)taal aanbod.

Stuurman hierover: “Met DigiVitaler kunnen ziekenhuizen en zorgorganisaties worden ontlast met vragen vanuit patiënten. Wij hebben de kennis over digitale zorg in huis, en tijd beschikbaar om die te delen en met mensen samen rustig te oefenen.” Voor vragen over het contact met de zorgverlener of de afdeling, kunnen mensen ook altijd terecht in het eigen ziekenhuis of de andere zorgorganisatie. Hier kunnen patiënten op steeds meer plekken terecht bij een servicedesk voor al hun vragen.