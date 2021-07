Bijna twee derde Nederlanders bekend met Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is gelanceerd in maart 2012 en is sinds 2016 naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland zijn. Bijna alle huisartsen zouden Thuisarts.nl tijdens hun consult gebruiken of hun patiënten er naar verwijzen. In september 2020 heeft initiatiefnemer NHG ook een Engelstalige variant gelanceerd onder de naam GPinfo.nl voor Engelstalige internationals in Nederland.

Thuisarts.nl initiatief van NHG

Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan de website. De informatie op de website is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen maken hier samen begrijpelijke teksten van voor het brede publiek.

Uit het gebruikersonderzoek onder 1.349 respondenten tussen januari-juni 2021 blijkt onder meer dat de website inmiddels rond de 177.000 bezoeken per dag krijgt. Zij bezoeken ruim 289.250 pagina’s. Gemiddeld duurt een bezoek zo’n anderhalve minuut. 63 procent van de respondenten kent de website inmiddels en 74 procent stelt deels of volledig geholpen te zijn met het bezoek.

Beter geïnformeerd

68 procent van de respondenten geeft aan Thuisarts.nl voorafgaand aan een bezoek naar de huisarts bezocht te hebben. Zo komt men beter geïnformeerd op een consult bij de huisarts – of blijkt een consult zelfs overbodig te zijn. Als sterke punten van de website worden ‘overzichtelijk’ en ‘duidelijk’ genoemd. Verbeterpunten betreffen de zoekfunctie en de wens van meer uitleg.

De meest gezochte onderwerpen betreffen: corona, blaasontsteking, vaginaal bloedverlies, maagklachten en hoofdpijn. Corona zorgde ook voor een sterke groei van het aantal bezoeken aan de website in februari en vooral maart 2020, aldus de NHG. In maart 2020 waren er zelfs ruim zeven miljoen bezoekers, tegen ruim 5,5 miljoen in maart 2021. In het tweede kwartaal van 2021 lag het aantal bezoeken tussen de 5 en 5,5 miljoen bezoekers per maand, iets meer dan in dezelfde periode in 2020.

Met grote regelmaat worden er onderwerpen toegevoegd aan Thuisarts.nl of geactualiseerd. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 51 onderwerpen (waaronder 16 NHG-richtlijnen) en 135 situaties (vooral op medisch-specialistisch gebied).