Biosensor spoort hersenletsel op

Wanneer iemands hoofd geraakt wordt door een kracht van buitenaf – bijvoorbeeld bij een val, auto – of sportongeluk – kan er hersenletsel ontstaan. Dit heet traumatisch hersenletsel of in het Engels traumatic brain injury (TBI). Met name licht hersenletsel, in de volksmond ook wel een hersenschudding genoemd, is vaak lastig te diagnosticeren. Een biosensor zou hierbij kunnen helpen.

Biosensor

Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 70 miljoen mensen getroffen door traumatisch hersenletsel. Symptomen variëren van hoofdpijn, vermoeidheid en geheugenverlies tot gedragsstoornissen en andere, cognitieve problemen.

Uit onderzoek blijkt dat de huidige technieken, zoals een CT- of MRI-scan, slechts vijf tot tien procent van de lichtere vormen van TBI kunnen detecteren. De andere gevallen blijven onopgemerkt. Met behulp van een biosensor wordt het mogelijk om een TBI beter te identificeren en een correcte diagnose te stellen.

Uitdaging

Een biosensor die TBI kan detecteren, helpt om snel en zeker de diagnose te stellen. Daarom daagde studententeam SensUs van de TU/e afgelopen jaar hun collega’s over de hele wereld uit om een sensor te maken die traumatisch hersenletsel kan opsporen. Vorig jaar was er een vergelijkbare uitdaging: een biosensor ontwikkelen om sepsis zo snel mogelijk op te sporen.

De studenten meten met hun biosensor de concentratie van het zure gliale fibrillaire eiwit (GFAP) in bloedplasma. Binnen enkele uren na het hoofdtrauma neemt de concentratie van dit eiwit zeer snel en sterk toe. Aan de hand daarvan kan hersenletsel worden vastgesteld.

“Met deze competitie hopen wij als gemotiveerde studenten bij te kunnen dragen aan een toekomst waarin aangrijpende aandoeningen zoals TBI gemakkelijk en snel op te sporen zijn voor iedereen”, zegt Noah Olmeijer, chair of SensUs 2023.

Testen van biosensor

Vijftien studententeams van over de hele wereld komen deze week naar Eindhoven om hun zelfontwikkelde biosensoren te testen. Gedurende een periode van twee uur zullen ze 24 monsters met verschillende concentraties GFAP meten. Een algoritme beoordeelt de resultaten op basis van verschillende criteria, zoals accuraatheid en snelheid.

T.E.S.T. is het studententeam uit Eindhoven dat meedoet aan de competitie. Zij hebben dit jaar een biosensor gebouwd die is gebaseerd op fluorescentie en een zelfgemaakte microscoop. Voor dit principe gebruiken ze gouden nanodeeltjes om het signaal in de biosensor te versterken. Dit concept maakt het mogelijke lage concentraties GFAP te meten. De zelfgemaakte microscoop kan worden afgestemd op de kenmerken van de fluorescentie waardoor hij goedkoper en betrouwbaarder is dan de op de markt verkrijgbare microscopen.

Beoordeling

Op 31 augustus vindt het vrij toegankelijke evenement plaats in Auditorium op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Een professionele jury beoordeelt de vijftien deelnemende teams, waarbij zij onder meer let op creativiteit, kwaliteit en marktpotentie. Ook het publiek kan zijn of haar stem uitbrengen. Aan het einde van de dag wordt het winnende concept bekend gemaakt.

Iedereen is welkom om het evenement bij te wonen. Het volledige programma en de aanmeldlink zijn te vinden op de website: www.sensus.org.