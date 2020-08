Biosensor wedstrijd SensUs is dit jaar een online event

De SensUs competitie werd voor het eerst werd gehouden in 2016. De noodgedwongen online editie is op 28 augutus vanaf 13u00 hier te volgen. De wedstrijd heeft tot doel de ontwikkelingen op het gebied van biosensoren voor gepersonaliseerde gezondheidszorg te versnellen. De deelnemende SensUs-teams krijgen elk jaar de opdracht om een biosensor te ontwerpen die ​​biomarkers van bepaalde medische aandoeningen kan meten en/of monitoren. De opdracht voor dit jaar was het ontwerpen van een biosensor die de aanwezigheid van valproaat in vloeistofmonsters kan controleren.

Biosensor voor valproaat

Valproaat is een medicijn dat gebruikt wordt om epilepsie te behandelen. Een belangrijk punt van zorg bij het toedienen van valproaat is dat de benodigde hoeveelheid van patiënt tot patiënt verschilt. Een te hoge dosis kan leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen of duizeligheid. Bij een te lage dosis kan de behandeling niet effectief genoeg blijken.

Een biosensor die de aanwezige hoeveelheid valproaat kan monitoren kan uitkomst bieden. Het zou epilepsiepatiënten namelijk in staat stellen de dosering van de medicatie zelf te reguleren. Daardoor wordt de medicatie beter afgestemd op de behoeften van de patiënt en kan de epilepsie beter onder controle gehouden worden.

De meerwaarde van biosensoren heeft niet alleen betrekking op de dosering en monitoring van medicatie en ziektebeeld. Er wordt ook gewerkt aan mogelijke oplossingen waarbij biosensoren ingezet worden om fysiologische veranderingen te detecteren nog voordat symptomen van een bepaalde ziekte zich aandienen.

Workshop voor online SensUs-event

Vlak voor het online SensUs evenement van start gaat wordt op woensdag 26 augustus een online workshop “Sensoren voor epilepsie” georganiseerd. De workshop wordt onder andere georganiseerd door Prof. Dr. Menno Prins, de oprichter van SensUs, en Prof. dr. Marian Majoie van Kempenhaeghe Maastricht UMC +, het expertisecentrum op het gebied van complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurocognitieve stoornissen.

“We zijn op zoek naar technologieën en medische benaderingen om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verbeteren. Om dit te bereiken, moeten we in contact komen met experts op multidisciplinair gebied in de Brainpoort-regio en daarbuiten. SensUs is een fantastische wedstrijd die deze experts uit Nederland en de rest van de wereld samenbrengt. Dit kan de belangrijkste ontwikkelingen alleen maar helpen versnellen”, aldus Marian Majoie.

Online event

Normaliter, wanneer het SensUs evenement op de campus van de TU/e gehouden wordt, testten teams de nauwkeurigheid van hun biosensoren met behulp van monsters die verschillende concentraties van de biomarker van belang bevatten. Die werkwijze kan door de coronacrisis en alle contact- en evenement-beperkende maatregelen dit jaar niet gevolgd worden. De SensUs-teams hadden immers geen toegang tot de laboratoria en veel teamleden waren gedwongen om op afstand te werken.

Als gevolg hiervan beoordeelt SensUs 2020 de teams voor drie verschillende prijzen. Als eerste wordt voor de Creativity Award de technische haalbaarheid en het innovatieve ontwerp van de biosensoren beoordeeld. Als tweede wordt voor de Translation Potential award gekeken naar de haalbaarheid: kan de biosensor verwerkt worden in een in de praktijk bruikbare toepassingen of apparaat. Hierbij wordt ook het voorgestelde bedrijfsmodel beoordeeld. Tot slot kiest het publiek dat online het SensUs-event volgt, de winnaar van de Public Inspiration award.