Biosensoren gaan de strijd aan tegen een nieuwe pandemie

De internationale wedstrijd wordt georganiseerd door studenten van de TU Eindhoven en is bedoeld als voorbereiding op de strijd tegen een mogelijke nieuwe pandemie na COVID-19. Veel wetenschappers zijn van mening dat de kans groot is dat een volgende pandemie veroorzaakt zal worden door het griepvirus. De ontwikkeling van biosensoren die het griepvirus snel en eenvoudig kunnen meten in het speeksel van mensen kan de strijd tegen een dergelijke pandemie versterken.

Het doel van de wedstrijd is het stimuleren van de ontwikkeling van snelle en geavanceerde testmethoden. Dit jaar worden de metingen in speeksel gedaan, omdat speeksel gemakkelijk en snel toegankelijk is voor testgebruikers. De studententeams hebben meer dan acht maanden samengewerkt om hun biosensoren te conceptualiseren, ontwerpen, bouwen en testen.

Ontwikkeling van biosensoren

De ontwikkeling van biosensoren die gebruikt kunnen worden in combinatie met speeksel is niet eenvoudig, zo stelt Menno Prins, hoogleraar moleculaire biosensoren aan de TU/e ​​en initiatiefnemer van de wedstrijd. Studententeams hebben een goede reputatie als het gaat om het ontwikkelen van creatieve ideeën. “Ze denken multidisciplinair en brengen elementen samen die je nodig hebt om tot een succesvol prototype te komen. De sensoren moeten snel, gevoelig en betrouwbaar zijn, maar ook gebruiksvriendelijk en goedkoop te maken”, aldus Prins.

Tijdens het SensUs event worden de ontwikkelingen en resultaten van de studententeams beoordeeld door een 26-koppige jury. Dit zijn allemaal professionals met expertise op het gebied van innovatie en biosensoren. De beoordeling vindt plaats op basis van online pitches en de testresultaten. De teams worden onder andere beoordeeld in categorieën als creativiteit en marktpotentieel.

De veertien deelnemende studententeams komen uit vier verschillende continenten. Door de samenwerking van studenten, partners en experts uit verschillende vakgebieden te stimuleren, vormt SensUs een internationaal platform dat ruimte biedt voor groei en innovatie in de zorgsector. “Het uiteindelijke doel van SensUs is om met elkaar in dialoog te gaan en te kijken hoe we biosensorinnovatie gezamenlijk kunnen versnellen”, licht initiatiefnemer Menno Prins toe.