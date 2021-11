Blended e-health oplossing voor lichte psychische klachten

Om te voorkomen dat relatief lichte psychische klachten zoals stress, piekeren en slaapproblemen, tot ernstigere mentale klachten leiden, is snel en tijdig ingrijpen van groot belang. Wachttijden door een gebrek aan capaciteit nopen tot andere, creatieve en innovatieve oplossingen. Blended e-health tools, zoals de nu ontwikkelden App de Coach, zijn daarbij natuurlijk een bewezen en voor de hand liggend alternatief.

Blended e-health

Vanuit de gedachte om snel in te grijpen bij klachten hebben zorgverzekeraar Just en Medicinfo App de Coach ontwikkeld. Een blended e-health oplossing waarmee Just-verzekerden met lichte psychische klachten zelf aan de slag kunnen. Voor de Just, een onderdeel van zorgverzekeraar CZ, was het aanbieden van een blended e-health oplossing een belangrijke voorwaarde. Cliënten moeten namelijk naast online hulp ook de mogelijk krijgen om laagdrempelig persoonlijk contact met een deskundige te zoeken als ze dat willen.

Cliënten van de zorgverzekeraar die App de Coach willen gebruiken kunnen de app gratis downloaden uit de App Store (Apple/iOS) of Google Play (Android). Vervolgens vult de gebruiker een korte zelftest in om inzicht te krijgen in zijn of haar mentale gezondheid. Die test kan betrekking hebben op somberheid, angst, slaap en andere klachten.

Advies op maat

De resultaten van de test vormen de basis voor een advies op maat van een deskundige zorgverlener. Die adviezen kunnen variëren van het volgen van een online zelfhulpmodule, met persoonlijke adviezen en oefeningen, tot persoonlijk contact met een deskundige. Dat laatste kan bijvoorbeeld via chat of beeldbellen. Voordeel is dat cliënten op elk moment, ook in de avonden en weekenden, een gesprek met een coach kunnen aanvragen.

Blijkt dat de psychische klachten ernstiger zijn, dan adviseert de coach om een afspraak te maken bij de huisarts of psycholoog. Door deze stepped care aanpak worden mensen niet ‘zwaarder’ behandeld dan nodig is. Dat is niet alleen prettiger en sneller, maar ook kostenbesparend.